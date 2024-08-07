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    Спорт и кино перекроют улицы в Петербурге на несколько дней

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    1 комментарий
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Спортивные соревнования, физкультурный фестиваль и киносъемки принесут водителям новые перекрытия в Петербурге с 9 по 12 августа. Об этом 7 августа предупреждает городской комитет по транспорту.

    Для проведения чемпионата России по триатлону с 9 по 11 августа будут перекрывать следующие участки:

    • с 10:00 до 23:59 9 августа — Северную дорогу от набережной Гребного канала до Яхтенного моста;
    • с 0:00 до 14:30 10 августа — набережную Гребного канала, Бодров переулок, Яхтенную улицу в районе дома 72 по Приморскому проспекту, набережную Мартынова от дома 38Т до Бодрова переулка;
    • с 0:00 до 14:30 10 августа и с 0:00 до 23:30 11 августа — Теннисную, Футбольную, Велосипедную и Центральную аллеи, Северную дорогу от Рюхиной улицы до Яхтенного моста;
    • с 0:00 до 23:30 11 августа — Южную дорогу от Теннисной аллеи до Северной дороги.

    Также с 14:30 до 23:59 10 августа сузят проезжую часть Северной дороги от набережной Гребного канала до Яхтенного моста. А с 0:00 до 23:30 11 августа на участке Северной дороги от Бодрова переулка до Яхтенного моста запретят парковаться.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В субботу, 10 августа, в Петербурге пройдет мультиспортивный фестиваль «День физкультурника». Для его проведения с 7:00 до 16:30 перекроют проезд по проспекту Юрия Гагарина от Кузнецовской улицы до Бассейной улицы. А с полуночи и до 16:30 там будет действовать запрет остановки транспорта.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    А в центре Петербурга в ближайшие дни схему движения изменят съемки художественного фильма «Первый на Олимпе». С 7:00 до 23:00 10 августа, с 0:00 до 23:00 11 августа и с 0:00 до 23:30 12 августа перекроют проезд в Соляном переулке от Гангутской улицы до улицы Пестеля. На это же время, а также с 7:00 9 августа до 6:00 10 августа на этом участке и Гангутской улице от Соляного переулка до набережной Фонтанки запретят парковаться.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияКиносъемки
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    Комментарии 1

    DEMOMON07 Авг 2024 в 14:35
    Опять!..
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