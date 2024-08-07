Спорт и кино перекроют улицы в Петербурге на несколько дней

Спортивные соревнования, физкультурный фестиваль и киносъемки принесут водителям новые перекрытия в Петербурге с 9 по 12 августа. Об этом 7 августа предупреждает городской комитет по транспорту.



Для проведения чемпионата России по триатлону с 9 по 11 августа будут перекрывать следующие участки: