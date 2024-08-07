Петербургский угрозыск уехал в Ингушетию за вымогателями с космическими требованиями

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали нескольких жителей Ингушетии и одного москвича. Все подозреваются в вымогательстве у одного бизнесмена с прогоревшим в Казахстане проектом. Подробности стали известны «Фонтанке» 7 августа.



Начало истории банальное. Есть бизнесмен, который придумал бизнес-проект. Дело не выгорело, а соинвестор, который вложил в него свои кровные 18 миллионов рублей, потребовал деньги обратно. Суд удовлетворил требования и обязал предпринимателя рассчитаться по долгам. Миллионы тот возвращал по мере возможности, а в 2023 году к нему пришли вымогатели и объявили, что теперь бизнесмен должен им лично.

