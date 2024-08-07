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    Петербургский угрозыск уехал в Ингушетию за вымогателями с космическими требованиями

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    Оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали нескольких жителей Ингушетии и одного москвича. Все подозреваются в вымогательстве у одного бизнесмена с прогоревшим в Казахстане проектом. Подробности стали известны «Фонтанке» 7 августа.

    Начало истории банальное. Есть бизнесмен, который придумал бизнес-проект. Дело не выгорело, а соинвестор, который вложил в него свои кровные 18 миллионов рублей, потребовал деньги обратно. Суд удовлетворил требования и обязал предпринимателя рассчитаться по долгам. Миллионы тот возвращал по мере возможности, а в 2023 году к нему пришли вымогатели и объявили, что теперь бизнесмен должен им лично.

    «Фонтанка.ру»

    24 января 2023 года на стоянке у ТЦ «Континент» на Байконурской к бизнесмену подошли трое резких брюнетов и силой посадили его в его же машину. В салоне угрожали ножом, приставив лезвие к горлу, вывернули сумку, сфотографировали документы. В адрес предпринимателя и его семьи сыпались угрозы. Испугавшись, делец отдал одному из вымогателей 100 тысяч долларов.

    18 марта в паркинге на 3-й линии 1-й половины к жене бизнесмена подошли и потребовали 50 миллионов рублей. На сбор суммы дали три дня. Женщине угрожали самым дорогим — жизнью ее детей. Даму объявили наследницей долга ее отца, который также занимался бизнесом и оставил после своей смерти наследство.

    Не получив денег, через пару месяцев вымогатели напали на предпринимателя. Дело было на автомойке в доме 3 по Комендантскому проспекту. Бизнесмена избивали и требовали 50 миллионов. Только после этого он пошел в полицию. Оперативники уголовного розыска задержали пятерых выходцев с Северного Кавказа, за ними сотрудники петербургского главка ездили в Ингушетию. В ближайшее время все будут доставлены в Петербург для избрания меры пресечения.

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