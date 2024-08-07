Петербургский угрозыск уехал в Ингушетию за вымогателями с космическими требованиями

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали нескольких жителей Ингушетии и одного москвича. Все подозреваются в вымогательстве у одного бизнесмена с прогоревшим в Казахстане проектом. Подробности стали известны «Фонтанке» 7 августа.
Начало истории банальное. Есть бизнесмен, который придумал бизнес-проект. Дело не выгорело, а соинвестор, который вложил в него свои кровные
«Фонтанка.ру»
24 января 2023 года на стоянке у ТЦ «Континент» на Байконурской к бизнесмену подошли трое резких брюнетов и силой посадили его в его же машину. В салоне угрожали ножом, приставив лезвие к горлу, вывернули сумку, сфотографировали документы. В адрес предпринимателя и его семьи сыпались угрозы. Испугавшись, делец отдал одному из вымогателей
18 марта в паркинге на 3-й линии 1-й половины к жене бизнесмена подошли и потребовали
Не получив денег, через пару месяцев вымогатели напали на предпринимателя. Дело было на автомойке в