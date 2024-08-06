Водитель «Ауди» прервал конфликт под КАД стрельбой и добровольно уехал в полицию

Мужчина на «Ауди» прервал словесный конфликт с водителем КАМАЗа стрельбой на Мурманском шоссе. Дуло он направил в воздух, а после сам сдался полиции. Подробности стали известны «Фонтанке» 6 августа .



Инцидент произошел около часа дня на участке трассы, проходившем под КАД. По предварительным данным, автомобилист едва увернулся от ДТП с большегрузом, но столкнулся с агрессией со стороны его водителя. Обороняться мужчина решил оружием, сделав один выстрел в воздух.

Следующую остановку водитель иномарки добровольно сделал у отдела полиции. Сейчас с ним проводятся необходимые процессуальные действия.