Куда вы водите детей на каникулах? Поделитесь местом с нами!

Проект «(От)Личный Петербург» продолжается — прямо сейчас «Фонтанка» совместно с комитетом по развитию туризма Петербурга и читателями собирает лучшие места нашего города. Мы ищем адреса, где могут здорово провести время дети самых разных возрастов и их родители. Если вы знаете такое место, расскажите нам!
«Семейные приключения» — одна из
В качестве знатока номинацию «Семейные приключения» курирует Сергей Корнеев — эксперт туристической отрасли. Мы попросили его выдвинуть трех кандидатов на звание лучших. Вот его выбор:
- Детские программы на «Газпром Арене»
- Семейные программы в Русском музее
- Малая Октябрьская железная дорога, царскосельское направление
Кто еще достоин места в десятке финалистов? Ждем подсказок от вас. Может быть, парк аттракционов? Или детский театр? Предложите своего кандидата!
Как выдвинуть на конкурс любимое место
- Перейти на страницу выдвижения.
- Авторизоваться с помощью Telegram, «Яндекса» или «ВКонтакте». При авторизации через Telegram вам придет сообщение непосредственно в мессенджер. И после того как вы там подтвердите свои намерения, можно будет выдвигать номинантов на премию.
- Вписать название вашего любимого места в нужную номинацию. Предложить можно только одного кандидата.
- Нажать на кнопку «Отправить».
- Повторить для других номинаций.
Номинировать кандидатов на конкурс можно
Переходите на сайт проекта. Давайте вместе составим путеводитель по городу с местами, проверенными жителями!
Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого.
26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.
«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.