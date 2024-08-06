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    Куда вы водите детей на каникулах? Поделитесь местом с нами!

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    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив
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    Проект «(От)Личный Петербург» продолжается — прямо сейчас «Фонтанка» совместно с комитетом по развитию туризма Петербурга и читателями собирает лучшие места нашего города. Мы ищем адреса, где могут здорово провести время дети самых разных возрастов и их родители. Если вы знаете такое место, расскажите нам!

    «Семейные приключения» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем учреждения и пространства — театры, музеи, развлекательные парки, стадионы, — где здорово бывать всей семьей.

    В качестве знатока номинацию «Семейные приключения» курирует Сергей Корнеев — эксперт туристической отрасли. Мы попросили его выдвинуть трех кандидатов на звание лучших. Вот его выбор:

    1. Детские программы на «Газпром Арене»
    2. Семейные программы в Русском музее
    3. Малая Октябрьская железная дорога, царскосельское направление

    Кто еще достоин места в десятке финалистов? Ждем подсказок от вас. Может быть, парк аттракционов? Или детский театр? Предложите своего кандидата!

    Как выдвинуть на конкурс любимое место

    1. Перейти на страницу выдвижения.
    2. Авторизоваться с помощью Telegram, «Яндекса» или «ВКонтакте». При авторизации через Telegram вам придет сообщение непосредственно в мессенджер. И после того как вы там подтвердите свои намерения, можно будет выдвигать номинантов на премию.
    3. Вписать название вашего любимого места в нужную номинацию. Предложить можно только одного кандидата.
    4. Нажать на кнопку «Отправить».
    5. Повторить для других номинаций.

    Номинировать кандидатов на конкурс можно до 15 августа.

    Переходите на сайт проекта. Давайте вместе составим путеводитель по городу с местами, проверенными жителями!

    Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, войдут в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование.

    26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    «(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив

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