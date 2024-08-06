Женя Любич даст большой концерт на крыше Петербурга

15 августа на открытой площадке Roof Place пройдет большой летний концерт Жени Любич, на котором состоится премьера нового танцевального сингла. 6+
Концерт Жени Любич на Roof Place по задумке должен наследовать традиции выступления на крыше, что существовала в ленинградских рок-н-ролльных кругах. «Я живу на Васильевском острове, поэтому этот концерт — как приглашение ко мне домой <...> Мы с моими музыкантами будем озвучивать этот прекрасный фильм под названием «Питер», а вы сможете стать его героями», — рассказывает певица. На концерте впервые прозвучит танцевальный сингл «Эй, не молчи», который выйдет специально к этому выступлению.
Любич часто называют «русской француженкой». Творческий диапазон певицы богат: помимо песен на русском, английском и французском языках, в ее музыкальной копилке находятся саундтреки к фильмам и сериалам, среди которых «Ёлки 3», ремейк «Джентльмены, удачи!», «Он — дракон» и т. д. К числу главных песен артистки относится интернациональная Russian Girl, «Ветер в голове», «Колыбельная» и другие.
Автор-исполнитель Женя Любич прославилась в России благодаря своему участию во французской группе Nouvelle Vague, воскрешавшей в 2000-х популярные песни нью-вейва и постпанка под знаком босановы. C этим коллективом певица успела объехать много стран и появиться на множестве мировых сцен, включая парижскую «Олимпию».
Кирилл Самунин