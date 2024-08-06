Критик расскажет, как изменилось «женское» письмо

Женщина долго была читательницей, а писательницей — в основном в дневниках. «Какие альтернативные способы проявления себя в мире, особенно в «мужском», доступны сегодня женщине?» — задается вопросом критик Анастасия Хаустова. Узнаем
Дневниковый файл можно запаролить. Бумажный дневник был очень условным хранителем женских тайн: прочесть вполне мог посторонний. Однако не все осторожничали. «Но зачем же лицемерить? Зачем прикрывать паточной, лживой «чистой, святой любовью» — то действительно красивое первобытное желание физической любви? <…> Это просто и ясно: мы любим друг друга, и наши тела друг друга просят...» Так писала в дневнике Ольга Берггольц, которой едва исполнилось
А в 2022 году Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно, которая творит в стиле автофикшн. В нем опыт автора смешивается с вымыслом, при этом, например, формулировка Нобелевской премии звучала так: «за храбрость и клиническую точность…»
10 августа вместе с Анастасией Хаустовой, критиком, главредом вебзина о современной культуре SPECTATE, порассуждаем о том, как письмо в дневнике превратилось в автофикшн и в чем разница между «мужским» и «женским» письмом. Лекция пройдет в рамках художественно-исследовательской лаборатории Центра «Прожито» ЕУ СПб. Слушать можно в Библиотеке книжной графики (
Александра Шеромова