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    Критик расскажет, как изменилось «женское» письмо

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    Женщина долго была читательницей, а писательницей — в основном в дневниках. «Какие альтернативные способы проявления себя в мире, особенно в «мужском», доступны сегодня женщине?» — задается вопросом критик Анастасия Хаустова. Узнаем 10 августа в Библиотеке книжной графики. А можно слушать лекцию онлайн. Бесплатно. 18+

    Фото: pixabay.com
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    Дневниковый файл можно запаролить. Бумажный дневник был очень условным хранителем женских тайн: прочесть вполне мог посторонний. Однако не все осторожничали. «Но зачем же лицемерить? Зачем прикрывать паточной, лживой «чистой, святой любовью» — то действительно красивое первобытное желание физической любви? <…> Это просто и ясно: мы любим друг друга, и наши тела друг друга просят...» Так писала в дневнике Ольга Берггольц, которой едва исполнилось 17 лет. «Хлопоты больших семейств, необходимость заботиться о голодных подрастающих птенцах занимают все время и внимание заботливых родителей», — делала в 1906 году в своем дневнике отметки сельская учительница рисования Эдит Холден. И «большое семейство», «птенцы» — это не образ, Холден действительно записывала в дневник наблюдения за природой, сопровождая их рисунками. Дневник был издан в 1970-х, спустя полвека с лишним после гибели художницы. Книга «Сельский дневник эдвардианской леди» стал бестселлером — и, так уж получилось, свидетельством о мире, который вскоре исчез в мировых войнах.

    А в 2022 году Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно, которая творит в стиле автофикшн. В нем опыт автора смешивается с вымыслом, при этом, например, формулировка Нобелевской премии звучала так: «за храбрость и клиническую точность…»

    10 августа вместе с Анастасией Хаустовой, критиком, главредом вебзина о современной культуре SPECTATE, порассуждаем о том, как письмо в дневнике превратилось в автофикшн и в чем разница между «мужским» и «женским» письмом. Лекция пройдет в рамках художественно-исследовательской лаборатории Центра «Прожито» ЕУ СПб. Слушать можно в Библиотеке книжной графики (ул. 7-я Красноармейская, д. 30), а если мест не хватит, то можно присоединиться в зуме. В обоих случаях регистрация на Timepad. Начало в 17:00.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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