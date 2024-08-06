Зеленский: возможно «подготовить реальный фундамент» окончания конфликта в 2024 году

Украина имеет «непоколебимую цель — подготовить реальный фундамент для справедливого окончания» конфликта в
Такая цель может быть реализована, по словам Зеленского, уже в этом году. Он добавил, что Украина продолжает работу над «формулой мира».
Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что от Киева нет никакой реакции на условия по урегулированию, которые в июне озвучил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
Также он добавил, что бессмысленно говорить о форматах вроде Женевской конференции по Украине, «формуле Зеленского» и прочих. «Потому что без главного переговорщика — это выглядит не очень понятно», — сказал Шойгу.
Владимир Путин в июне выступил с новым мирным предложением по урегулированию конфликта на Украине. В нем предусматривается признание статусов Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, а также закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация, отмена санкций, введенных против России.