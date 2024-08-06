Зеленский: возможно «подготовить реальный фундамент» окончания конфликта в 2024 году

Украина имеет «непоколебимую цель — подготовить реальный фундамент для справедливого окончания» конфликта в 2024 году . Об этом во вторник, 6 августа , заявил президент страны Владимир Зеленский в соцсети X.com (бывший Twitter).



Такая цель может быть реализована, по словам Зеленского, уже в этом году. Он добавил, что Украина продолжает работу над «формулой мира».



Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что от Киева нет никакой реакции на условия по урегулированию, которые в июне озвучил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

