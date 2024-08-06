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    Суд арестовал счета российской «дочки» H&M

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    Счета российского юрлица шведской сети магазинов H&M по решению суда арестованы на сумму более 76 млн рублей. На это 5 августа обратили внимание СМИ.

    По данным системы СПАРК, в отношении ООО «Эйч Энд Эм» наложены обеспечительные меры в виде ареста. Сумма взыскания составила более 76 млн рублей.

    Группа H&M приостановила продажи в России в марте 2022 года. Впоследствии она решила уйти из страны и закрыть работавшие здесь под ее брендами магазины сетей H&M, COS, Monki и H&M Home.

    С 2022 года ООО «Эйч Энд Эм» стала ответчиком по 43 арбитражным делам на общую сумму более 1,7 млрд рублей. После решения материнской компании свернуть деятельность ее финансовые показатели последовательно падали. По итогам 2023 года компания получила убыток на уровне 11,4 млрд рублей. В июне 2024 года фирма запустила процесс ликвидации.

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