До пяти тысяч жертв. Показываем, как в Ленобласти раскопали страшное эхо войны

На территории бывшего концлагеря около деревни Котлы Кингисеппского района Ленобласти обнаружили новую братскую могилу. Число захороненных в ней узников может вырасти до 5 000 человек. Об этом в понедельник, 5 августа, «Фонтанке» рассказал глава экспертного совета «Помним всех поименно» Александр Несмеянов.



По его словам, один из противотанковых рвов на территории бывшего нацистского концлагеря «Дулаг-101» был вскрыт еще 22 июня.



По предварительной оценке, число погребенных в могиле гражданских лиц и военнопленных составляет как минимум 2 000 человек, но может увеличиться более чем в 2 раза.

Фото: предоставленные «Фонтанке» фотографии с раскопок у деревни Котлы Кингисеппского района Ленобласти Фото: предоставленные «Фонтанке» фотографии с раскопок у деревни Котлы Кингисеппского района Ленобласти Фото: предоставленные «Фонтанке» фотографии с раскопок у деревни Котлы Кингисеппского района Ленобласти Поделиться Поделиться





«[Там захоронены] и гражданские, и военнослужащие (...) Сейчас основная проблема в том, что там появились СК, чиновники и что среди них зашла речь о переносе захоронений. Но нельзя уничтожать исторический ландшафт. Это братская могила, переносить ее в другое место не совсем правомочно и просто не по-человечески. [Среди них] появилась идея выкопать всех и закопать в одном месте так, чтобы чиновникам было легче приезжать на 9 Мая, сказать два слова и уехать», — посетовал он.



Несмеянов объяснил, что нацисты щепетильно вели картотеку, записывая имена умерших. Эта картотека опубликована лишь частично. На той аэрофотосъемке, по которой уже был произведен предварительный подсчет жертв, видны еще рвы. Их предстоит исследовать. Аналитик «Помним всех поименно» Андрей Федотов рассказал нашему изданию, что в Ленобласти собираются закончить исследование еще одного места массовых захоронений. Возле бывшего концлагеря города Волосово, предварительно, упокоено около 9 000 жертв.