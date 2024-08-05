Лопнувшие окна и отсутствие пола. Как выглядит треснутый дом на Большой Зелениной

Ситуация на Большой Зелениной улице, где рушится жилой дом, остается напряженной. В результате ночного обрушения в части квартир и помещений здания лопнули окна и провалились полы. Подробностями поделились в Следственном комитете Петербурга 5 августа.
Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
Судя по кадрам, территория у дома №1/44 осыпана слоем пыли, обломками и стеклами. Через разбитые окна первых этажей видно, что помещения забиты разрушенными конструкциями.
По данным пресс-службы Смольного, в доме продолжается рабочая экспертиза, после запланировано проектирование аварийных работ. «В результате обрушения межэтажного перекрытия никто не пострадал. <…> Сейчас провели оперативный штаб, который был создан по поручению губернатора. Глава города держит ситуацию на личном контроле», - сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.
Вчера крыша только начинала рушиться. «Фонтанка» показывала падающую трубу. По предварительным данным, последнее обрушение произошло прошлой ночью. На кадрах с места ЧП видно, что рухнули внутренние перекрытия с последнего по первый этаж. На месте продолжают работать экстренные службы. Территория оцеплена.
Напомним, в воскресенье днем жителей дома № 1 на Большой Зелениной эвакуировали из-за нависшей угрозы обрушения фасада. В квартирах начали вскрываться полы, люди забили тревогу. К месту ЧП прибыли экстренные службы, квартал оцепили. К ситуации подключились прокуратура и Следственный комитет. Жильцы показывали трещины в своих квартирах. Возбуждено уголовное дело.