В Молдавии депутат парламента скончался после укуса осы

В Молдавии депутат парламента Юрий Пасат скончался в понедельник утром из-за анафилактического шока после укуса осы. Об этом 5 августа сообщает издание Jurnal.



«С большим горем сегодня утром мы узнали о смерти нашего коллеги, депутата Юрия. Выражаю соболезнования его семье и всем, кто его знал. Он был честным человеком, преданным своей работе и очень хорошим коллегой», – сказал председатель парламента Игорь Гросу.

Депутат партии «Действие и солидарность» умер в возрасте 52 лет. Юрий Пасат занимал пост заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Депутатом парламента Пасат стал в 2021 году. До этого он дважды был мэром села Болчаны.