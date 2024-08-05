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    В Анапе мощный ливень затопил улицы и оставил жителей без света. Введен запрет на купание

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    Рабочая неделя в Анапе началась с мощного ливня, который стал причиной потопов на улицах. Дожди спровоцировали аварии на электросетях, часть дорог оказалась полностью покрыта водой, передает 93.RU.

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    Без электричества 5 августа остались Супсех, станица Анапская и частично сам город.

    тг-канал ПВА

    С утра к устранению последствий ливней подключены дворники, они чистят ливневки, чтобы вода скорее уходила. В МЦУ курорта уточнили, что после прохождения грозового фронта специалисты планируют возобновить подачу света.

    тг-канал ПВА

    Из-за непогоды в городе введен запрет на купание в море, добавили в мэрии Анапы.

    тг-канал ПВА

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