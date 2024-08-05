ФСБ: в Тюмени задержаны религиозные деятели, завербовавшие «по заданию эмиссаров» 19 человек

ФСБ сообщает о задержании в Тюмени двух религиозных деятелей — российских граждан, которые, по данным службы, завербовали 19 человек . Эти граждане впоследствии отправились в Сирию для участия в террористической деятельности, передаёт 5 августа РИА Новости .



«На территории Тюменской области пресечена деятельность канала ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации», — говорится в сообщении.

