ФСБ: в Тюмени задержаны религиозные деятели, завербовавшие «по заданию эмиссаров» 19 человек

ФСБ сообщает о задержании в Тюмени двух религиозных деятелей — российских граждан, которые, по данным службы, завербовали
«На территории Тюменской области пресечена деятельность канала ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации», — говорится в сообщении.
Задержанные деятели, как отмечается в сообщении, распространяли идеологию терроризма в Интернете, организовали канал финансирования международной террористической организации. А вербовку
Возбуждены уголовные дела по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности) и 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).