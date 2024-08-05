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    ФСБ: в Тюмени задержаны религиозные деятели, завербовавшие «по заданию эмиссаров» 19 человек

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    ФСБ сообщает о задержании в Тюмени двух религиозных деятелей — российских граждан, которые, по данным службы, завербовали 19 человек. Эти граждане впоследствии отправились в Сирию для участия в террористической деятельности, передаёт 5 августа РИА Новости.

    «На территории Тюменской области пресечена деятельность канала ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации», — говорится в сообщении.

    Задержанные деятели, как отмечается в сообщении, распространяли идеологию терроризма в Интернете, организовали канал финансирования международной террористической организации. А вербовку 19 местных жителей они осуществили «по заданию эмиссаров террористических структур».

    Возбуждены уголовные дела по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности) и 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

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