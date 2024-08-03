Слушание о пересмотре приговора экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу назначено на 23 августа

Слушание о пересмотре приговора бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу назначено Первым кассационным судом в Саратове на 23 августа. Об этом 3 августа сообщают РИА Новости, ссылаясь на адвокат одного из фигурантов дела Артема Сарбашева.

Суд пересмотрит дела и остальных фигурантов дела — Андрея Карепова, Андрея Палея и Марата Кадырова.



«Мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры с участием присяжных заседателей», заявил защитник Андрея Палея Артем Сарбашев изданию.