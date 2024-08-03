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    Слушание о пересмотре приговора экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу назначено на 23 августа

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    Слушание о пересмотре приговора бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу назначено Первым кассационным судом в Саратове на 23 августа. Об этом 3 августа сообщают РИА Новости, ссылаясь на адвокат одного из фигурантов дела Артема Сарбашева.

    Суд пересмотрит дела и остальных фигурантов дела — Андрея Карепова, Андрея Палея и Марата Кадырова.

    «Мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры с участием присяжных заседателей», заявил защитник Андрея Палея Артем Сарбашев изданию.

    Фигуранты примут участие в заседании по видеоконференцсвязи.

    Сергей Фургал, ставший губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года, был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на предпринимателя Александра Смольного. Присяжные признали Фургала виновным в трех эпизодах убийств бизнесменов. Коллегия сочла, что его вина в убийстве Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольного доказана в полной мере.

    Фургала задержали и отправили в СИЗО в июле 2020 года. Следствие считает, что бывший губернатор был причастен к убийствам, происходившим в начале нулевых. Главу региона активно поддерживали жители Хабаровска, в городе проходили массовые несанкционированные акции с задержаниями. Дело Фургала стало настолько резонансным, что его прокомментировал сам Владимир Путин.

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