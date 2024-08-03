Алжирская боксерка Иман Хелиф одержала победу над Анной Хамори и вышла в полуфинал Олимпиады

Алжирская боксерка Иман Хелиф 3 августа одержала победу над венгерской спортсменкой Анной Хамори и вышла в полуфинал XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже в весовой категории до 66 килограммов. 4 рефери отдали победу Иман со счетом 29:27, а судья из Монголии Бьямбабаяр Атарбайяр насчитал 29:26.

Выход в полуфинал означает, что у 25-летней Хелиф гарантированно будет как минимум бронзовая медаль. Следующий поединкой Хелиф состоится 6 августа против представительницы Тайланда Джанджи Суваннапхенг.

Хамори до начала матча называла поединок нечестным и распространяла в соцсетях картинку с женщиной-боксером на ринге против рогатого чудовища, но после боя обняла соперницу.

