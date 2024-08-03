    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    754мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.7eur92.83

    Алжирская боксерка Иман Хелиф одержала победу над Анной Хамори и вышла в полуфинал Олимпиады

    2560
    9 комментариев

    Алжирская боксерка Иман Хелиф 3 августа одержала победу над венгерской спортсменкой Анной Хамори и вышла в полуфинал XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже в весовой категории до 66 килограммов. 4 рефери отдали победу Иман со счетом 29:27, а судья из Монголии Бьямбабаяр Атарбайяр насчитал 29:26.

    Выход в полуфинал означает, что у 25-летней Хелиф гарантированно будет как минимум бронзовая медаль. Следующий поединкой Хелиф состоится 6 августа против представительницы Тайланда Джанджи Суваннапхенг.

    Хамори до начала матча называла поединок нечестным и распространяла в соцсетях картинку с женщиной-боксером на ринге против рогатого чудовища, но после боя обняла соперницу.

    На прошлой неделе боксерский поединок между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой Иман Хелиф стал одним из главных скандалов первой недели олимпиады. Карини на 46-й секунде отказалась продолжать бой и назвала поединок несправедливым. При объявлении победителя итальянка отказалась пожать сопернице руку, а потом опустилась посреди ринга на колени и заплакала.

    После поединка Международная ассоциация бокса (IBA) осудила участие Иман Хелиф из Алжира на олимпийском турнире. Заявление опубликовано на сайте IBA. В МОК заявили, что каждый имеет право заниматься спортом без дискриминации. Карини объявила о завершении карьеры.

    Ранее Иман Хелиф выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по боксу в 2022 году, золотые — на чемпионате Африки и Средиземноморских играх того же года и на Арабских играх в 2023 году. Она также стала национальным послом ЮНИСЕФ в Алжире. У Хелиф с детства повышенный уровень тестостерона, но на соревнованиях МОК тесты на него не проводятся.

    У некоторых женщин появляются XY-хромосомы и повышается уровень тестостерона. В 2024 году Международная федерация бокса заявила, что Хелиф прошла отдельный сертифицированный тест, детали которого не разглашаются. МОК, используя отличные от IBA правила, разрешил Хелиф участвовать в парижской Олимпиаде, подтвердив, что она выполнила все требования.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Иман ХелифБоксОлимпиада в ПарижеОИ-2024МОКМеждународная ассоциация бокса
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close