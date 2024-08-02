США разрешили операции с Мосбиржей и Национальным клиринговым центром. Но лишь до определенного момента

США разрешили операции с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием и Национальным клиринговым центром до 12 октября . Об этом сообщает американское министерство финансов.

Таким образом, Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) была продлена лицензия на сворачивание всех операций с российскими структурами, выданная до 13 августа 2024 года.

В июне Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи, вернул участникам торгов и их клиентам евро и доллары США, заблокированные ранее из-за введенных санкций.