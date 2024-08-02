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    Киносъемки сузят и перекроют улицы в центре Петербурга

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Киношники потеснят водителей в центре Петербурга в первой половине августа. В том числе перекроют набережную Мойки и сузят Большую Морскую, Михайловскую и Итальянскую, сообщает комитет по транспорту.

    Съемки второго сезона сериала «Волшебный участок» изменят схему движения на два дня. С 16:00 до 23:00 5 августа перекроют проезд по набережной Мойки от дома 94 до Фонарного переулка, Прачечному переулку и переулку Пирогова от Прачечного до дома 94 по набережной Мойки. А с 6:00 до 23:00 6 августа — по участку набережной Мойки от Большой Морской улицы до Почтамтского переулка, одновременно сузив там проезжую часть.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Кроме того, с полуночи и до 23:59 5 августа на набережной Мойки от дома 94 до Фонарного переулка и нечетной стороне Большой Морской улицы от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади запретят парковаться. А на следующий день аналогичный запрет введут на участке набережной Мойки от Большой Морской до Почтамтского, Большой Морской улице от набережной Мойки до Почтамтского переулка и нечетной стороне Большой Морской от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади.

    С 6 по 14 августа изменения в схему проезда внесут съемки художественного фильма «Изгои». Каждый день в период с 6:00 до 23:00 будут сужать проезжую часть на нечетной стороне Итальянской улицы от дома 5 до Михайловской улицы и нечетной стороне Михайловской улицы. А с полуночи до 6 часов утра 6 августа на этих же участках будет запрещено парковаться.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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