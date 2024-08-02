Киносъемки сузят и перекроют улицы в центре Петербурга

Киношники потеснят водителей в центре Петербурга в первой половине августа. В том числе перекроют набережную Мойки и сузят Большую Морскую, Михайловскую и Итальянскую, сообщает комитет по транспорту.

Съемки второго сезона сериала «Волшебный участок» изменят схему движения на два дня. С 16:00 до 23:00 5 августа перекроют проезд по набережной Мойки от дома 94 до Фонарного переулка, Прачечному переулку и переулку Пирогова от Прачечного до дома 94 по набережной Мойки. А с 6:00 до 23:00 6 августа — по участку набережной Мойки от Большой Морской улицы до Почтамтского переулка, одновременно сузив там проезжую часть.