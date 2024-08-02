В Гатчине состоится двухдневный дебютный этнофестиваль «Березовый домик»

Первый этнофестиваль «Березовый домик» пройдет в Дворцовом парке музея-заповедника «Гатчина» с участниками из Петербурга и Москвы. Программа, ориентированная на несколько сцен, растянется на два дня — 10 и 11 августа. 0+
На «Березовом домике» фольклорное начало столкнется с джазом, битбоксом, хип-хопом и прочими музыкальными жанрами. В субботний день — 10 августа — на малой, средней и большой сценах (они будут установлены у Адмиралтейства, Турецкой палатки и в Амфитеатре соответственно) появятся фольклорные ансамбли «Перезвон» и «Коляда», проведут лекции-концерты, на которых мэтры этнической музыки поведают о своем взгляде на историю балалайки, рожка и прочих народных инструментов, а также выступят музыканты с мировым именем: в первый день сет отыграют Сергей Старостин и Мариана (Марио) Калдарару со своим проектом «Проще простого» и группа POLE, после которой фестивальную субботу завершит Евгения Винд с проектом Yoga.
Второй день — 11 августа — начнется с лекции-концерта о гуслях и петербургской гармонике, продолжится фьюжн-выступлением трио Георгия Нефедова и дуэтом Ольги Глазовой и Дениса Кириллова, воедино завязывающими звучание гуслей, фортепиано и клубного эмбиента. Воскресный вечер перетечет в концертную программу межпоколенческого квартета «Отцы и дети» и закроется популярным фолк-коллективом «Отава Ё». Подробности программы — в паблике музея «ВКонтакте».
Березовый домик, в честь которого назван фестиваль этнической музыки, был возведен по проекту швейцарского художника, архитектора малого двора Франсуа Виоллье во второй половине XVIII века и снаружи представлял собой поленницу березовых дров, подготовленных для долгой зимы.
Кирилл Самунин