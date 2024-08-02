    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 24

    1 м/с, сев

    752мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.78eur92.85

    В библиотеке Маяковского расскажут про православный стрит-арт

    352
    обсудить

    На стенах домов нередко видим какие-нибудь сатанинские граффити, а художница Ника Клёцки выбирает руины и прочие заброшенные места (о таких часто говорят «богом забытые») — и поселяет там херувимов и святых. Расскажет, зачем это делает, на двух лекциях: 5 августа (12+) и 15 августа (16+). Бесплатно.

    Фото: vk.com/nevskiy20
    ПоделитьсяПоделиться

    «Во многом это моя задача — привнести в руины ощущение сакрального пространства», — говорила Ника Клёцки в одном интервью. Выбор руин объясняется и другой причиной: художница против вандализма, для всех стрит-арт работ в городском пространстве Ника и единомышленники спрашивают согласия у администраций. Граффити Ники можно увидеть возле некоторых российских храмов, все по благословению церкви.

    Ника приняла предложение участвовать в выставочном проекте «Маяковский Трибьют» (в Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского можно увидеть работы уличных художников) — и это было для нее вызовом: «Я православный автор, а Маяковский занимал по отношению к церкви острую негативную позицию».

    На лекции «Православный стрит-арт» 5 августа в филиале библиотеки на Невском, 20, можно увидеть и работы художницы, и узнать о проекте «После иконы». Он посвящен современному христианскому искусству. А лекция 15 августа «Символы веры на улицах: как православный стрит-арт соединяет традицию и современность» (на наб. Фонтанки, 44) станет продолжением рассказа о том, как ленд-арт становится отражением духовного состояния.

    Начало в 19:00. Регистрация по ссылке.

    Александра Шеромова

    Фото: vk.com/nevskiy20

    По теме

    Куда сходить бесплатноСтрит-арт
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close