В библиотеке Маяковского расскажут про православный стрит-арт

На стенах домов нередко видим какие-нибудь сатанинские граффити, а художница Ника Клёцки выбирает руины и прочие заброшенные места (о таких часто говорят «богом забытые») — и поселяет там херувимов и святых. Расскажет, зачем это делает, на двух лекциях: 5 августа (12+) и 15 августа (16+). Бесплатно.
«Во многом это моя задача — привнести в руины ощущение сакрального пространства», — говорила Ника Клёцки в одном интервью. Выбор руин объясняется и другой причиной: художница против вандализма, для всех стрит-арт работ в городском пространстве Ника и единомышленники спрашивают согласия у администраций. Граффити Ники можно увидеть возле некоторых российских храмов, все по благословению церкви.
Ника приняла предложение участвовать в выставочном проекте «Маяковский Трибьют» (в Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского можно увидеть работы уличных художников) — и это было для нее вызовом: «Я православный автор, а Маяковский занимал по отношению к церкви острую негативную позицию».
На лекции «Православный стрит-арт» 5 августа в филиале библиотеки на Невском, 20, можно увидеть и работы художницы, и узнать о проекте «После иконы». Он посвящен современному христианскому искусству. А лекция 15 августа «Символы веры на улицах: как православный стрит-арт соединяет традицию и современность» (на наб. Фонтанки, 44) станет продолжением рассказа о том, как ленд-арт становится отражением духовного состояния.
Начало в 19:00. Регистрация по ссылке.
Александра Шеромова