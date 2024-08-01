Петербуржец накопил долгов по алиментам на 23 млн, но погасил всё сразу ради поездки в Китай

Судебные приставы Петербурга взыскали с местного жителя рекордную сумму алиментной задолженности. Мужчина долго и старательно скрывал свои высокие доходы и спорил с сотрудником службы, но резко сдался — на кону была заграничная поездка.



Как сообщает 1 августа Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, мужчина занимает ответственный пост с внушительным доходом и должен перечислять одну четвертую часть от всех видов своих доходов в пользу семьи — дочери и ее матери. Но обязательство он выполнял по настроению, а истинный заработок и вовсе скрывал.



Ситуацию прояснила справка налоговой службы, с ее появлением задолженность резко возросла. Сумму ежемесячно взыскивались по месту работы, в результате она достигла 23 млн рублей.



В отношении злостного неплательщика было вынесено постановление об ограничении права на выезд за границу. Последнее едва не сорвало его деловую поездку в Китай, поэтому мужчина выплатил всю сумму сразу. Текущие алименты остаются на контроле.



Ранее «Фонтанка» писала, что за первые четыре месяца 2024 года в Петербурге в пользу детей, которые не получали алиментов, взыскали 472,5 миллиона рублей — это на 16% больше, чем в прошлом году. Больше 6,5 тысячи неплательщиков числятся сейчас невыездными.

