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    Петербуржцам расскажут, как фотохудожники раскрывают коллективную память

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    Громоздкие фотоальбомы у многих стоят подзабытые в шкафах. Но люди делают «зины» (от английского magazine, «журнал») — небольшие самиздатовские альбомы, в том числе с фотоисториями, и вовсе не обязательно семейными. Слушаем 3 августа в Библиотеке книжной графики лекцию «Современная фотография и память». Очно и онлайн, бесплатно. 18+

    Фото: lermontovka-spb.ru
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    Кристина Сергеева — визуальная художница, независимый куратор. Один из первых ее фотопроектов был о дедушке, которого она практические не знала: он умер, когда Кристине было пять лет. Что-то узнавать о нем стала уже подростком: что был отшельником, привозил из деревни животных, выгуливал лису, как собаку — а еще занимался раскопками: собирал артефакты Второй мировой. Кристина говорит: почему-то этот практически незнакомый человек стал для нее будто ближе, чем остальные родные. А в ее память «подгрузилось» то, что было не с ней. «Мне стало интересно: почему мы помним то, что с нами не происходило». Так Сергеева занялась феноменом постпамяти.

    Сейчас она — соосновательница образовательного проекта NIZINA о самиздате и фотографии. «Фотография документальна только в сути ее создания, — делится художница. — Когда к камере подходит автор, она перестает таковой быть. Мне очень нравится думать о контекстах, о времени, в котором мы находимся, и что это время с нами делает. Вообще жизнь, как объемный и сложный процесс, для меня неотделима от фотографии».

    3 августа Кристина прочитает лекцию в рамках художественно-исследовательской лаборатории «Прожито/Нарисовано», посвященной исследованию дневниковых практик и иллюстрированию дневников из фондов Центра «Прожито» ЕУ СПб. Встречаемся в Библиотеке книжной графики (ул. 7-ая Красноармейская, д. 30). Регистрация на Timepad. А можно смотреть лекцию онлайн. Начало в 16.00.

    Александра Шеромова

    Фото: lermontovka-spb.ru

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