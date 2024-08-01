В водном комплексе «Акватория» во Владивостоке обрушился потолок. Есть пострадавшие

В водно-бассейновом комплексе «Акватория» во Владивостоке на площади порядка 100 квадратных метров произошло обрушение металлических элементов потолка. Об этом 1 августа сообщает прокуратура Приморского края.
В результате происшествия восемь человек, находившиеся в комплексе, пострадали, пятеро были госпитализированы, по данным городской администрации.
Прокуратура Приморского края
Следователи СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Как сообщают очевидцы в местных соцсетях, обвалился потолок в общем зале, где расположены бассейны. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.
«Акватория» — один из самых модных банных комплексов города. Надзорное ведомство организовало проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.