    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 20

    1 м/с, с-з

    750мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.11eur93.51

    «Цитировать можно, репостить нельзя». Хинштейн — о новых правилах для каналов с аудиторией меньше 10 тысяч подписчиков

    831
    4 комментария

    Во вторник, 30 июля, депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли законопроект о деанонимизации телеграм-каналов и пабликов. На пресс-конференции ТАСС 1 августа глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что закон не будет запрещать цитировать журналистов-блогеров с аудиторией меньше 10 тысяч подписчиков.

    «Цитировать можно, репостить нельзя», — сказал Хинштейн.

    В свою очередь, репосты также будут запрещены с телеграм-каналов и пабликов с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков, владельцы которых не передали сведений о себе в Роскомнадзор. О способах отслеживания этой информации пока не известно.

    Напомним, что по новому законопроекту авторы, у которых больше 10 тысяч подписчиков, будут обязаны предоставить информацию о себе в Роскомнадзор. Те, кто не захочет легализоваться, столкнутся с проблемами монетизации. Что именно нужно будет передать в ведомство и порядок установит правительство РФ. Как ранее сообщал Хинштейн, это будет «минимальный набор сведений».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр ХинштейнРоскомнадзор
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close