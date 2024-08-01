«Цитировать можно, репостить нельзя». Хинштейн — о новых правилах для каналов с аудиторией меньше 10 тысяч подписчиков

Во вторник, 30 июля, депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли законопроект о деанонимизации телеграм-каналов и пабликов. На пресс-конференции ТАСС 1 августа глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что закон не будет запрещать цитировать журналистов-блогеров с аудиторией меньше 10 тысяч подписчиков.
«Цитировать можно, репостить нельзя», — сказал Хинштейн.
В свою очередь, репосты также будут запрещены с телеграм-каналов и пабликов с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков, владельцы которых не передали сведений о себе в Роскомнадзор. О способах отслеживания этой информации пока не известно.
Напомним, что по новому законопроекту авторы, у которых больше 10 тысяч подписчиков, будут обязаны предоставить информацию о себе в Роскомнадзор. Те, кто не захочет легализоваться, столкнутся с проблемами монетизации. Что именно нужно будет передать в ведомство и порядок установит правительство РФ. Как ранее сообщал Хинштейн, это будет «минимальный набор сведений».