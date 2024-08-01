Под Гатчиной мужчина открыл стрельбу по школьницам, одной из них пуля угодила в ногу

В Гатчинском районе Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по подросткам. Одна из девочек попала в больницу с травмой бедра. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.



Инцидент произошел 30 июля около 00:15 в деревне Большие Колпаны. Установлено, что 12-летняя девочка шла по улице 30 лет Победы, когда в нее выстрелили из пневматического оружия. В больницу пострадавшая обратилась только к вечеру, после оказания медпомощи ее отпустили в удовлетворительном состоянии.