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    Под Гатчиной мужчина открыл стрельбу по школьницам, одной из них пуля угодила в ногу

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    В Гатчинском районе Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по подросткам. Одна из девочек попала в больницу с травмой бедра. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

    Инцидент произошел 30 июля около 00:15 в деревне Большие Колпаны. Установлено, что 12-летняя девочка шла по улице 30 лет Победы, когда в нее выстрелили из пневматического оружия. В больницу пострадавшая обратилась только к вечеру, после оказания медпомощи ее отпустили в удовлетворительном состоянии.

    Вечером следующего дня сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 39-летний местный житель, у него изъяли пневматическую винтовку.

    По данным Следственного комитета по региону, в тот день подозреваемый совершил не менее трех выстрелов по троим несовершеннолетним, целясь по конечностям. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

    25 июля на улице Веры Слуцкой в Колпино на детской площадке из пневматического пистолета подстрелили 10-летнюю четвероклассницу. Стрелка искали как предполагаемого хулигана, а задержали как подозреваемого в покушении на убийство. Спустя почти неделю жертвой стрельбы на детской площадке стала 17-летняя школьница, ей прострелили нос. На следующий день был задержан 31-летний мужчина.

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