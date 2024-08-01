Под Гатчиной мужчина открыл стрельбу по школьницам, одной из них пуля угодила в ногу

В Гатчинском районе Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по подросткам. Одна из девочек попала в больницу с травмой бедра. Об этом
Инцидент произошел 30 июля около 00:15 в деревне Большие Колпаны. Установлено, что
Вечером следующего дня сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался
По данным Следственного комитета по региону, в тот день подозреваемый совершил не менее трех выстрелов по троим несовершеннолетним, целясь по конечностям. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.
25 июля на улице Веры Слуцкой в Колпино на детской площадке из пневматического пистолета подстрелили