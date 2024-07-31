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    Задержан подозреваемый в покушении на убийство 10-летней девочки в Колпино

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    Оперативники уголовного розыска нашли, чья пуля попала в ребёнка, игравшего на детской площадке в Колпинском районе Петербурга. Стрелка искали как предполагаемого хулигана, а задержали как подозреваемого в покушении на убийство.

    В изоляторе временного содержания 31 июля проснулся 47-летний житель дома № 89/4 на улице Веры Слуцкой, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Шесть дней назад на детской площадке рядом с этой пятиэтажкой из пневматического пистолета подстрелили 10-летнюю четвероклассницу.

    Медики диагностировали у девочки ушибленную рану грудной клетки.

    Случившееся квалифицировали как уголовное хулиганство с применением оружия. По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина квалификацию утяжелили — жителю Колпино вменяют покушение на убийство малолетнего.

    При обыске у мужчины нашли пневматический пистолет, патроны и газовые баллоны к нему. По предварительным данным, оружия на нём не зарегистрировано.

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