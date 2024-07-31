Задержан подозреваемый в покушении на убийство 10-летней девочки в Колпино

Оперативники уголовного розыска нашли, чья пуля попала в ребёнка, игравшего на детской площадке в Колпинском районе Петербурга. Стрелка искали как предполагаемого хулигана, а задержали как подозреваемого в покушении на убийство.



В изоляторе временного содержания 31 июля проснулся 47-летний житель дома № 89/4 на улице Веры Слуцкой, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Шесть дней назад на детской площадке рядом с этой пятиэтажкой из пневматического пистолета подстрелили 10-летнюю четвероклассницу.

