Задержан подозреваемый в покушении на убийство 10-летней девочки в Колпино

Оперативники уголовного розыска нашли, чья пуля попала в ребёнка, игравшего на детской площадке в Колпинском районе Петербурга. Стрелка искали как предполагаемого хулигана, а задержали как подозреваемого в покушении на убийство.
В изоляторе временного содержания 31 июля проснулся
Медики диагностировали у девочки ушибленную рану грудной клетки.
Случившееся квалифицировали как уголовное хулиганство с применением оружия. По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина квалификацию утяжелили — жителю Колпино вменяют покушение на убийство малолетнего.
При обыске у мужчины нашли пневматический пистолет, патроны и газовые баллоны к нему. По предварительным данным, оружия на нём не зарегистрировано.