Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на убийство после стрельбы в девочку в Колпино

Уголовное дело о покушении на убийство малолетней поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после случая со стрельбой в Колпино, в которой пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СК 29 июля.



Инцидент произошел 25 июля на улице Веры Слуцкой. 10-летняя девочка играла на детской площадке, когда почувствовала резкую боль в груди. В ребенка выстрелили из пневматического пистолета. Врачи оказали школьнице медицинскую помощь, мама обратилась с заявлением в полицию.



В ГСУ СК России по Петербургу дело расследуется по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

