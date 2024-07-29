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    Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на убийство после стрельбы в девочку в Колпино

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    Уголовное дело о покушении на убийство малолетней поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после случая со стрельбой в Колпино, в которой пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СК 29 июля.

    Инцидент произошел 25 июля на улице Веры Слуцкой. 10-летняя девочка играла на детской площадке, когда почувствовала резкую боль в груди. В ребенка выстрелили из пневматического пистолета. Врачи оказали школьнице медицинскую помощь, мама обратилась с заявлением в полицию.

    В ГСУ СК России по Петербургу дело расследуется по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

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