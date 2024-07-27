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    В Колпино неизвестный подстрелил 10-летнюю девочку, игравшую на площадке

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    Неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в десятилетнюю девочку в Колпинском районе Петербурга. Инцидент произошел накануне днем на улице Красных Партизан, об этом «Фонтанке» стало известно 27 июля.

    В четыре часа ребёнок играл на детской площадке рядом с домом 89к4. В какой-то момент девочка почувствовала боль. Врач травмпункта, куда мама привела дочь, диагностировал у пострадавшей ушибленную рану мягких тканей грудной клетки. Вечером женщина обратилась с заявлением в полицию.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, просматриваются записи с камер видеонаблюдения.

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