В Колпино неизвестный подстрелил 10-летнюю девочку, игравшую на площадке

Неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в десятилетнюю девочку в Колпинском районе Петербурга. Инцидент произошел накануне днем на улице Красных Партизан, об этом «Фонтанке» стало известно 27 июля .



В четыре часа ребёнок играл на детской площадке рядом с домом 89к4. В какой-то момент девочка почувствовала боль. Врач травмпункта, куда мама привела дочь, диагностировал у пострадавшей ушибленную рану мягких тканей грудной клетки. Вечером женщина обратилась с заявлением в полицию.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, просматриваются записи с камер видеонаблюдения.

