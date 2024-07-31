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    Таксист отфутболил забор в проходившую мимо женщину на Адмиралтейской набережной

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    Женщина-пешеход пострадала в ДТП в центре Петербурга. Она просто шла по тротуару, когда в нее прилетело ограждение зоны дорожных работ.

    ДТП случилось накануне в 21:37 на Адмиралтейской набережной, сообщает 31 июля пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Водитель такси Chery Tiggo 4 не справился с управлением и наехал на временное ограждение, установленное на набережной из-за дорожных работ. Металлический забор от удара отлетел на тротуар и сильно ударил по ногам шедшую там женщину.

    Свидетелями произошедшего стали сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы. Росгвардейцы вызвали на место ГИБДД и скорую и оказали 40-летней пострадавшей доврачебную помощь. Женщина получила травму ноги. Прибывшие на место медики оказали ей необходимую помощь и отпустили — от госпитализации она отказалась. 43-летнего таксиста передали приехавшим сотрудникам ГИБДД.

    Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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