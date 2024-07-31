Таксист отфутболил забор в проходившую мимо женщину на Адмиралтейской набережной

Женщина-пешеход пострадала в ДТП в центре Петербурга. Она просто шла по тротуару, когда в нее прилетело ограждение зоны дорожных работ.

ДТП случилось накануне в 21:37 на Адмиралтейской набережной, сообщает 31 июля пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Водитель такси Chery Tiggo 4 не справился с управлением и наехал на временное ограждение, установленное на набережной из-за дорожных работ. Металлический забор от удара отлетел на тротуар и сильно ударил по ногам шедшую там женщину.