Таксист отфутболил забор в проходившую мимо женщину на Адмиралтейской набережной

Женщина-пешеход пострадала в ДТП в центре Петербурга. Она просто шла по тротуару, когда в нее прилетело ограждение зоны дорожных работ.
ДТП случилось накануне в 21:37 на Адмиралтейской набережной, сообщает 31 июля пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Водитель такси Chery Tiggo 4 не справился с управлением и наехал на временное ограждение, установленное на набережной из-за дорожных работ. Металлический забор от удара отлетел на тротуар и сильно ударил по ногам шедшую там женщину.
Свидетелями произошедшего стали сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы. Росгвардейцы вызвали на место ГИБДД и скорую и оказали 40-летней пострадавшей доврачебную помощь. Женщина получила травму ноги. Прибывшие на место медики оказали ей необходимую помощь и отпустили — от госпитализации она отказалась. 43-летнего таксиста передали приехавшим сотрудникам ГИБДД.