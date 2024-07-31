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    Леонид Федоров даст сольный концерт в формате «зеленого» опен-эйра

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    8 августа на открытой летней площадке «Зеленая Сцена» выступит вокалист группы «АукцЫон» Леонид Федоров. В начале лета у него вышел альбом «Мир». 12+

    Фото: vk.com/leonidfedorov_spb
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    Один из ведущих участников группы «АукцЫон» Леонид Федоров представит композиции, изданные сольно, а также акустические интерпретации песен группы. Сольное творчество Федорова разнообразно: в нем нашлось место и концептуальным «Письмам Б.В.», и альбомам на стихи Александра Пушкина, Уильяма Блейка и царя Давида, а также совместной работе с контрабасистом Владимиром Волковым, уже ставшей классикой, — «Таял» и «Романсы».

    Но главным творческим напарником Федорова является поэт Дмитрий Озерский. С ним музыкант работает в паре с самых истоков «АукцЫона». Их последняя на сегодняшний день совместная пластинка «Мир» была выпущена в начале лета. «Мир» экспериментален: под слоями синтезаторских эффектов кроется нежная лирика Озерского, в которой — при всем стремлении к чувственному — то и дело сквозит актуально трагическое.

    Кирилл Самунин

    Фото: vk.com/leonidfedorov_spb

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