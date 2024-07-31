Леонид Федоров даст сольный концерт в формате «зеленого» опен-эйра

8 августа на открытой летней площадке «Зеленая Сцена» выступит вокалист группы «АукцЫон» Леонид Федоров. В начале лета у него вышел альбом «Мир». 12+
Один из ведущих участников группы «АукцЫон» Леонид Федоров представит композиции, изданные сольно, а также акустические интерпретации песен группы. Сольное творчество Федорова разнообразно: в нем нашлось место и концептуальным «Письмам Б.В.», и альбомам на стихи Александра Пушкина, Уильяма Блейка и царя Давида, а также совместной работе с контрабасистом Владимиром Волковым, уже ставшей классикой, — «Таял» и «Романсы».
Но главным творческим напарником Федорова является поэт Дмитрий Озерский. С ним музыкант работает в паре с самых истоков «АукцЫона». Их последняя на сегодняшний день совместная пластинка «Мир» была выпущена в начале лета. «Мир» экспериментален: под слоями синтезаторских эффектов кроется нежная лирика Озерского, в которой — при всем стремлении к чувственному — то и дело сквозит актуально трагическое.
Кирилл Самунин