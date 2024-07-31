Как помочь кошке пережить жару в квартире: инструкция от ветеринара

Сложнее всех в жаркую погоду приходится породам кошек с плоскими мордочками: персам, британцам, экзотам Фото: Татьяна Фатеева / NGS.RU Поделиться Поделиться





Говорят, в ближайшее время жары не ожидается, но что делать, если синоптики все-таки ошибаются? А ведь от высокой температуры за окном не меньше людей страдают и домашние питомцы. Помимо того что они вынуждены проводить всё время дома, в четырех стенах, братья наши меньшие еще и круглогодично ходят в теплой шубке, поэтому для них жара — крайне непростое испытание.

В некоторых ситуациях кошки могут перегреваться, даже заболеть от жары, и им понадобится помощь ветеринара. Лучше не допускать такого развития событий. Ассистент ветеринарного врача Ольга Лешатон рассказала нашим коллегам из «Доктора Питера», как помочь кошкам пережить зной в квартире.



Комфортная температура для кота Комфортная температура окружающей среды для кошек составляет до 25 градусов . В жару они не потеют, а стараются забраться в самое прохладное место дома, ложатся на пол, в ванну или раковину, на улице стараются спрятаться в тень. Таким образом они могут избежать перегрева и проблем терморегуляции.



Сложнее всех в жаркую погоду приходится породам с плоскими мордочками: персам, британцам, экзотам. У них искривлена носовая перегородка, и могут быть проблемы с дыханием. Котята до года и пожилые кошки тоже плохо переносят жару.

Признаки, что кошке нужна помощь Важно летом пристально наблюдать за питомцем, чтобы вовремя определить проблему. Как понять, что кошке жарко и нужно помогать питомцу?

Она становится вялой и пассивной.

Плохо ориентируется в помещении и ищет место, где спрятаться.

Животное не интересуют все виды игр.

Кошка много лежит на боку или спине.



Отказывается от еды.

Нос становится сухим и горячим, повышается частота дыхания.

Поднимается температура до 40–41 градуса (при норме 38–39 градусов ). Это означает, что питомцу нужна помощь, кошка получила тепловой удар и, скорее всего, у нее обезвоживание. В такой ситуации важно правильно оказать помощь на дому, а иногда может потребоваться и помощь врачей.

Комфортная температура окружающей среды для кошек составляет до 25 градусов Фото: Иван Рейзвих / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Что нужно делать, если кошка перегрелась Эксперт предлагает пошаговую инструкцию помощи животному, которое перегрелось и страдает от жары.



Необходимо обеспечить доступ к свежему прохладному воздуху — включить кондиционер, перенести кошку в прохладное помещение.



Важно протереть нос, лапы (подушечки лап), уши, живот полотенцем, смоченным прохладной водой, но ни в коем случае не ледяной. Не пытайтесь искупать животное: шерсть станет влажной и потеряет терморегуляционные свойства.

Нужно постараться напоить животное, лучше всего дать ему доступ к проточной прохладной воде, намочить десны, если животное не может пить.

После без отлагательств обратиться к ветеринару!

Как избежать перегрева кошки Добавьте в рацион питомца влажный корм. Убирайте миску после еды, чтобы остатки пищи не портились и не становились рассадником различных бактерий.

Создайте в квартире или помещении прохладу. Задерните шторы, чтобы солнце не нагревало комнату. Используйте кондиционер или вентилятор.

Прохладными местами в квартире могут быть ванная и туалетная комната, где на полу плитка или кафель и куда не попадают прямые солнечные лучи. Сохраните туда доступ кошке.



Регулярно вычесывайте подшерсток. Это улучшит терморегуляцию кошки, к тому же лишняя шерсть не попадет в желудок.

Не стригите животное, именно шерсть предохраняет кошку от перегрева и помогает терморегуляции. Подстриженное животное начнет мерзнуть на сквозняках и быстрее перегреваться, кроме того, может обгореть на солнце.

Обеспечьте свежую чистую воду в разных местах, желательно поставить фонтанчики, чтобы вода циркулировала, а не застаивалась. Чтобы вода оставалась холодной, добавляйте кубики льда.

Смачивайте водой подушечки лап и ушки питомца.



Не оставляйте кошку спать под прямыми солнечными лучами.

Не давайте кошке замороженную пищу, так как она может простудиться.