Как помочь кошке пережить жару в квартире: инструкция от ветеринара

Говорят, в ближайшее время жары не ожидается, но что делать, если синоптики все-таки ошибаются? А ведь от высокой температуры за окном не меньше людей страдают и домашние питомцы. Помимо того что они вынуждены проводить всё время дома, в четырех стенах, братья наши меньшие еще и круглогодично ходят в теплой шубке, поэтому для них жара — крайне непростое испытание.
В некоторых ситуациях кошки могут перегреваться, даже заболеть от жары, и им понадобится помощь ветеринара. Лучше не допускать такого развития событий. Ассистент ветеринарного врача Ольга Лешатон рассказала нашим коллегам из «Доктора Питера», как помочь кошкам пережить зной в квартире.
Комфортная температура для кота
Комфортная температура окружающей среды для кошек составляет до
Сложнее всех в жаркую погоду приходится породам с плоскими мордочками: персам, британцам, экзотам. У них искривлена носовая перегородка, и могут быть проблемы с дыханием. Котята до года и пожилые кошки тоже плохо переносят жару.
Признаки, что кошке нужна помощь
Важно летом пристально наблюдать за питомцем, чтобы вовремя определить проблему. Как понять, что кошке жарко и нужно помогать питомцу?
- Она становится вялой и пассивной.
- Плохо ориентируется в помещении и ищет место, где спрятаться.
- Животное не интересуют все виды игр.
- Кошка много лежит на боку или спине.
- Отказывается от еды.
- Нос становится сухим и горячим, повышается частота дыхания.
- Поднимается температура до 40–41 градуса (при норме
38–39 градусов).
Это означает, что питомцу нужна помощь, кошка получила тепловой удар и, скорее всего, у нее обезвоживание. В такой ситуации важно правильно оказать помощь на дому, а иногда может потребоваться и помощь врачей.
Что нужно делать, если кошка перегрелась
Эксперт предлагает пошаговую инструкцию помощи животному, которое перегрелось и страдает от жары.
Необходимо обеспечить доступ к свежему прохладному воздуху — включить кондиционер, перенести кошку в прохладное помещение.
Важно протереть нос, лапы (подушечки лап), уши, живот полотенцем, смоченным прохладной водой, но ни в коем случае не ледяной. Не пытайтесь искупать животное: шерсть станет влажной и потеряет терморегуляционные свойства.
Нужно постараться напоить животное, лучше всего дать ему доступ к проточной прохладной воде, намочить десны, если животное не может пить.
После без отлагательств обратиться к ветеринару!
Как избежать перегрева кошки
- Добавьте в рацион питомца влажный корм. Убирайте миску после еды, чтобы остатки пищи не портились и не становились рассадником различных бактерий.
- Создайте в квартире или помещении прохладу. Задерните шторы, чтобы солнце не нагревало комнату. Используйте кондиционер или вентилятор.
- Прохладными местами в квартире могут быть ванная и туалетная комната, где на полу плитка или кафель и куда не попадают прямые солнечные лучи. Сохраните туда доступ кошке.
- Регулярно вычесывайте подшерсток. Это улучшит терморегуляцию кошки, к тому же лишняя шерсть не попадет в желудок.
- Не стригите животное, именно шерсть предохраняет кошку от перегрева и помогает терморегуляции. Подстриженное животное начнет мерзнуть на сквозняках и быстрее перегреваться, кроме того, может обгореть на солнце.
- Обеспечьте свежую чистую воду в разных местах, желательно поставить фонтанчики, чтобы вода циркулировала, а не застаивалась. Чтобы вода оставалась холодной, добавляйте кубики льда.
- Смачивайте водой подушечки лап и ушки питомца.
- Не оставляйте кошку спать под прямыми солнечными лучами.
- Не давайте кошке замороженную пищу, так как она может простудиться.