    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, зап

    752мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.33eur93.29

    Как помочь кошке пережить жару в квартире: инструкция от ветеринара

    И как понять, что питомец перегрелся и нуждается в помощи

    462
    1 комментарий
    Сложнее всех в жаркую погоду приходится породам кошек с плоскими мордочками: персам, британцам, экзотам
    Сложнее всех в жаркую погоду приходится породам кошек с плоскими мордочками: персам, британцам, экзотамФото: Татьяна Фатеева / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Говорят, в ближайшее время жары не ожидается, но что делать, если синоптики все-таки ошибаются? А ведь от высокой температуры за окном не меньше людей страдают и домашние питомцы. Помимо того что они вынуждены проводить всё время дома, в четырех стенах, братья наши меньшие еще и круглогодично ходят в теплой шубке, поэтому для них жара — крайне непростое испытание.

    В некоторых ситуациях кошки могут перегреваться, даже заболеть от жары, и им понадобится помощь ветеринара. Лучше не допускать такого развития событий. Ассистент ветеринарного врача Ольга Лешатон рассказала нашим коллегам из «Доктора Питера», как помочь кошкам пережить зной в квартире.

    Комфортная температура для кота

    Комфортная температура окружающей среды для кошек составляет до 25 градусов. В жару они не потеют, а стараются забраться в самое прохладное место дома, ложатся на пол, в ванну или раковину, на улице стараются спрятаться в тень. Таким образом они могут избежать перегрева и проблем терморегуляции.

    Сложнее всех в жаркую погоду приходится породам с плоскими мордочками: персам, британцам, экзотам. У них искривлена носовая перегородка, и могут быть проблемы с дыханием. Котята до года и пожилые кошки тоже плохо переносят жару.

    Признаки, что кошке нужна помощь

    Важно летом пристально наблюдать за питомцем, чтобы вовремя определить проблему. Как понять, что кошке жарко и нужно помогать питомцу?

    • Она становится вялой и пассивной.
    • Плохо ориентируется в помещении и ищет место, где спрятаться.
    • Животное не интересуют все виды игр.
    • Кошка много лежит на боку или спине.
    • Отказывается от еды.
    • Нос становится сухим и горячим, повышается частота дыхания.
    • Поднимается температура до 40–41 градуса (при норме 38–39 градусов).

    Это означает, что питомцу нужна помощь, кошка получила тепловой удар и, скорее всего, у нее обезвоживание. В такой ситуации важно правильно оказать помощь на дому, а иногда может потребоваться и помощь врачей.

    Комфортная температура окружающей среды для кошек составляет до 25 градусов
    Комфортная температура окружающей среды для кошек составляет до 25 градусовФото: Иван Рейзвих / NGS55.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Что нужно делать, если кошка перегрелась

    Эксперт предлагает пошаговую инструкцию помощи животному, которое перегрелось и страдает от жары.

    Необходимо обеспечить доступ к свежему прохладному воздуху — включить кондиционер, перенести кошку в прохладное помещение.

    Важно протереть нос, лапы (подушечки лап), уши, живот полотенцем, смоченным прохладной водой, но ни в коем случае не ледяной. Не пытайтесь искупать животное: шерсть станет влажной и потеряет терморегуляционные свойства.

    Нужно постараться напоить животное, лучше всего дать ему доступ к проточной прохладной воде, намочить десны, если животное не может пить.

    После без отлагательств обратиться к ветеринару!

    Как избежать перегрева кошки

    • Добавьте в рацион питомца влажный корм. Убирайте миску после еды, чтобы остатки пищи не портились и не становились рассадником различных бактерий.
    • Создайте в квартире или помещении прохладу. Задерните шторы, чтобы солнце не нагревало комнату. Используйте кондиционер или вентилятор.
    • Прохладными местами в квартире могут быть ванная и туалетная комната, где на полу плитка или кафель и куда не попадают прямые солнечные лучи. Сохраните туда доступ кошке.
    • Регулярно вычесывайте подшерсток. Это улучшит терморегуляцию кошки, к тому же лишняя шерсть не попадет в желудок.
    • Не стригите животное, именно шерсть предохраняет кошку от перегрева и помогает терморегуляции. Подстриженное животное начнет мерзнуть на сквозняках и быстрее перегреваться, кроме того, может обгореть на солнце.
    • Обеспечьте свежую чистую воду в разных местах, желательно поставить фонтанчики, чтобы вода циркулировала, а не застаивалась. Чтобы вода оставалась холодной, добавляйте кубики льда.
    • Смачивайте водой подушечки лап и ушки питомца.
    • Не оставляйте кошку спать под прямыми солнечными лучами.
    • Не давайте кошке замороженную пищу, так как она может простудиться.
    Сложнее всех в жаркую погоду приходится породам кошек с плоскими мордочками: персам, британцам, экзотам
    Сложнее всех в жаркую погоду приходится породам кошек с плоскими мордочками: персам, британцам, экзотамФото: Татьяна Фатеева / NGS.RU
    Комфортная температура окружающей среды для кошек составляет до 25 градусов
    Комфортная температура окружающей среды для кошек составляет до 25 градусовФото: Иван Рейзвих / NGS55.RU

    По теме

    КотКошкаЖараВетеринарДомашние питомцы
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close