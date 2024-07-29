Басманный суд заочно приговорил политолога Аббаса Галлямова* к 8 годам колонии

Басманный суд Москвы 29 июля заочно приговорил к 8 годам лишения свободы политолога Аббаса Галлямова по делу о распространении недостоверной информации о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Алана Гамазова.
По словам защитника, суд признал Галлямова виновным по части 3 статьи 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии России — и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы заочно.
Такой же срок заочно получил украинский журналист Александр Преподобный, с которым Галлямов беседовал в эфире, ставшем поводом для возбуждения уголовного дела.
В 2008–2010 годах Аббас Галлямов работал в департаменте по подготовке публичных выступлений правительства России и входил в число спичрайтеров премьер-министра Владимира Путина, а с 2010-го по 2014 год занимал пост замглавы администрации президента Республики Башкортостан.
* — Аббас Галлямов был признан Минюстом России иностранным агентом в феврале 2023 года.