Басманный суд заочно приговорил политолога Аббаса Галлямова* к 8 годам колонии

Басманный суд Москвы 29 июля заочно приговорил к 8 годам лишения свободы политолога Аббаса Галлямова по делу о распространении недостоверной информации о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Алана Гамазова.



По словам защитника, суд признал Галлямова виновным по части 3 статьи 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии России — и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы заочно.

Такой же срок заочно получил украинский журналист Александр Преподобный, с которым Галлямов беседовал в эфире, ставшем поводом для возбуждения уголовного дела.