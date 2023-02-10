Певицу Земфиру* признали иноагентом

Певица Земфира* признана физлицом — иностранным агентом в России. Об этом сообщается в вечернем обновлении соответствующего реестра Минюста РФ в пятницу, 10 февраля.
Ведомство отмечает, что Земфира выступала с концертами в «недружественных странах», получала поддержку от иностранных источников, выступала против боевых действий на Украине.
Также в список внесли политика Дмитрия Гудкова*, политолога Аббаса Галлямова*, журналиста Сергея Асланяна*, ученого-физика и аналитика результатов выборов Сергея Шпилькина*, ЛГБТ-активистку Александру Казанцеву*, главу фонда «Насилию.нет»** Анну Ривину* и активистку Татьяну Намазбаеву*. По данным Минюста, Гудков, Намазбаева, Галлямов, Асланян и Казанцева живут за пределами России.
*Признаны Минюстом РФ физлицами-иноагентами.
**Признан Минюстом РФ НКО-иноагентом.