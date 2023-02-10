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    Певицу Земфиру* признали иноагентом

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    66 комментариев
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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    Певица Земфира* признана физлицом — иностранным агентом в России. Об этом сообщается в вечернем обновлении соответствующего реестра Минюста РФ в пятницу, 10 февраля.

    Ведомство отмечает, что Земфира выступала с концертами в «недружественных странах», получала поддержку от иностранных источников, выступала против боевых действий на Украине.

    Также в список внесли политика Дмитрия Гудкова*, политолога Аббаса Галлямова*, журналиста Сергея Асланяна*, ученого-физика и аналитика результатов выборов Сергея Шпилькина*, ЛГБТ-активистку Александру Казанцеву*, главу фонда «Насилию.нет»** Анну Ривину* и активистку Татьяну Намазбаеву*. По данным Минюста, Гудков, Намазбаева, Галлямов, Асланян и Казанцева живут за пределами России.

    *Признаны Минюстом РФ физлицами-иноагентами.

    **Признан Минюстом РФ НКО-иноагентом.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

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    Комментарии 64

    26610722010 Фев 2023 в 22:22
    Мне было 20 лет и я слушала Земфиру
    Прошло 20 лет
    +0−0
    муматор10 Фев 2023 в 22:20
    очередной прорыв! Становится всё темнее.
    +0−0
    26589460910 Фев 2023 в 22:19
    Всегда говорил и говорю- иноагенты- это люди со знаком качества!
    +0−0
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