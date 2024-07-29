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    Моноколесник и велосипедист встретились лоб в лоб на «зебре» на Коллонтай

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    Двое не разъехались на пешеходном переходе в Невском районе Петербурга: один на моноколесе, другой на велосипеде. Одному из участников ДТП в результате потребовалась помощь медиков.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, в три часа дня 28 июля на перекрестке улицы Коллонтай и Искровского проспекта столкнулись велосипедист и 30-летний мужчина на моноколесе. Последнего в результате увезли в больницу с переломом одной из костей челюсти и сломанным зубом. После оказания помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

    Как все случилось, «Фонтанке» рассказал сам пострадавший. Он ехал в магазин и пересекал дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Мужчина пояснил, что не спешился на переходе, но не гнал и держался правее пешеходов, а велосипедист ехал по той же «зебре» ему навстречу.

    «Видел того самого велосипедиста и вел его глазами, но в последний момент он вырулил в меня, я успел только задуматься на долю секунды, отвернуться, и тут же вылетаю зубами в его голову», — поделился пострадавший. В итоге — перелом, минус два зуба и распухшая губа.

    Скорую на место вызвали очевидцы. Велосипедист, по словам мужчины, дождался с ним врачей, но после он его не видел. В полицию мужчина обращаться не стал.

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