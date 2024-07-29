Моноколесник и велосипедист встретились лоб в лоб на «зебре» на Коллонтай

Двое не разъехались на пешеходном переходе в Невском районе Петербурга: один на моноколесе, другой на велосипеде. Одному из участников ДТП в результате потребовалась помощь медиков.



Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, в три часа дня 28 июля на перекрестке улицы Коллонтай и Искровского проспекта столкнулись велосипедист и 30-летний мужчина на моноколесе. Последнего в результате увезли в больницу с переломом одной из костей челюсти и сломанным зубом. После оказания помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.