Нет контейнера — нет проблемы? Почему в Петербурге исчезают сетки для пластиковых бутылок

Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербуржцы обратили внимание, что летом в некоторых районах города начали исчезать контейнеры-сетки для сбора пластика. «Фонтанке» стало известно о таких случаях в Василеостровском, Адмиралтейском и Пушкинском районах города. Кто и почему демонтирует инфраструктуру для раздельного сбора — объяснили чиновники.



«Подрывает доверие» В июле больше всего жалоб на демонтаж в редакцию «Фонтанки» поступило от жителей Васильевского острова. Эксперты некоммерческой ассоциации «РазДельный Сбор» отмечают, что ликвидация контейнеров-сеток для пластика происходит уже не первый месяц, и среди первых через это прошли Приморский и Выборгский районы. Однако, видимо, жители Василеостровского района начали громче других бить в колокола. Это по-своему закономерно, потому что несколько лет назад именно они активно добивались установки таких контейнеров.



В 2020 году василеостровцы организовали марафон по внедрению придомовых контейнеров для раздельного сбора вторсырья. Они искали единомышленников по разным адресам, исследовали контейнерные площадки, отправляли запросы на установку, вели переговоры с переработчиками и управляющими организациями, делились опытом в своей группе в ВК — и добивались определенных результатов.

А в январе 2022 в Петербурге началась реализация мусорной реформы, в результате которой вся сфера обращения с отходами в городе была передана под контроль Невского экологического оператора (НЭО). Теперь в большинстве случаев только он может определять: где и какие контейнеры должны стоять и каким исполнителям можно их обслуживать.

«Когда человек привык пользоваться инфраструктурой для раздельного сбора, которой добивались сами жители, и вдруг она исчезает без объяснения причин — это подрывает доверие к процессам переработки отходов в целом. Что бы ни происходило, даже если появятся другие контейнеры неподалеку — у человека останется ощущение, что это может быть не навсегда, для показухи, не по-настоящему», — рассказывает руководитель отдела содействия внедрению придомового раздельного сбора ассоциации «РазДельный сбор» Анна Смирнова.



На сколько делить? Сейчас в городе есть комплекты мусорных контейнеров, которые вписываются в одну из двух систем раздельного сбора отходов: двухпоточную и многофракционную. Двухпоточная состоит в том, что отдельно от смешанного мусора стоит контейнер для нескольких видов вторсырья (пластик, металл, стекло). Многофракционная — это если стоят отдельные контейнеры для каждого вида вторсырья. Сетки для пластиков ПЭТ-1 (прозрачные бутылки) и HDPE-2 (тара от шампуней и моющих средств, канистры) — часть многофракционной системы, которую экологи считают более эффективной и рациональной.

Контейнер для двухпоточного сбора отходов. Фото: НЭО Пример многофракционного сбора Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Есть основания полагать, что в Приморском районе сетки убирали, чтобы расчистить место для двухпоточной системы. На смену им пришли синие контейнеры «Эколэнда» для всего. Такая же логика может иметь место в других районах, но этого наверняка мы не знаем», — рассказывает Смирнова.



Действительно, теперь жителям Приморского предлагается класть в одно место пакеты, многослойную упаковку от молока, блистеры, бумагу и металл. Статистика подсказывает, что в итоге на переработку попадет лишь малая часть. Ее приводил Дмитрий Климчук, гендиректор компании «Ресурс АТЭ» (51% уставного капитала, по данным «Спарк», принадлежит «Первому Спецтрансу»), которая и сама сейчас работает как подрядчик НЭО по вывозу мусора. Он называл сравнительные данные по двум видам сбора. Весной 2023 года, по результатам исследования компании, их эффективность оценили так:



двухпоточный сбор: процент засора составляет 70%;

пофракционный сбор: процент засора составляет 51%. Засор, то есть посторонние, грязные, не подлежащие переработке предметы — отправляются вместе с обычным мусором на свалку. И чем этого больше, тем больше усилий необходимо, чтобы отделить вторсырье от просто мусора: нужна тщательная сортировка и промывка. Пока раздельный сбор убыточен и так: бутылка из нового пластика обходится дешевле бутылки из переработанного.



«Нужно уменьшать процент засора, нужно улучшать логистику. Наша задача — снизить засор до 25%», — говорил Климчук.

Что на острове? Васильевский остров по соглашению с «Невским экологическим оператором» обслуживает компания «Первый спецтранс».

Контейнеры компании «Первый спецтранс» Фото: предоставлено компанией Поделиться Поделиться





«Мы контейнеры не убираем. Случаются единичные случаи вандализма, когда сетка просто пропадает. И бывают отдельные случаи оптимизации: например, если в сетке систематический засор в 50–70% или к ней сложно подъехать из-за припаркованных вокруг машин, мы можем перенести контейнер на другую локацию. Собираемость на другом адресе может быть более эффективна», — рассказывают «Фонтанке» в пресс-службе «Первого спецтранса».



«Дореформенные» контейнеры-сетки других компаний устанавливали по соглашениям с жилищниками. Поэтому «Фонтанка» попробовала узнать у крупных управляющих компаний Василеостровского района: куда и почему исчезают старые контейнеры.

«Сетки для пластика, насколько я знаю, в нашем районе стоят переполненные, их никто практически не выводит. Сейчас большинство контейнерных площадок не входят в зону ответственности УК, исключение — только те, которые находятся на земле, принадлежащей собственникам многоквартирного дома. У нас 30 таких площадок, ни на одной из них сеток для пластика нет. Поэтому мы ничего не демонтируем», — рассказала директор УК «Возрождение» Инна Семенова.



В УК «Мир» также заверили, что не имеют отношения к ликвидации контейнеров для раздельного сбора. «Несколько лет назад мы были инициаторами установки таких сеток. Инициативы по их демонтажу с нашей стороны не было», — сказал директор УК «Мир» Григорий Хрусталёв.



В администрации Василеостровского района не ответили на запрос «Фонтанки» к моменту публикации текста. Однако ранее в социальных сетях чиновники анонсировали переход района на двухпоточную систему раздельного накопления отходов.

«До конца 2024 года планируется оборудовать контейнерами двухпоточной системы 115 контейнерных площадок района. <…> Вторсырье из баков вывозит отдельный мусоровоз. Собранные вторичные ресурсы проходят обязательную обработку», — сказано в майской публикации администрации Василеостровского района.

По данным НЭО, сейчас многофракционная система поддерживается в Пушкинском, Калининском, Красногвардейском, Невском, Петроградском, Курортном, Колпинском и Кронштадтском районах. В остальных — двухпоточная.

«Никто не может устанавливать, кроме регоператора» Ликвидацию сеток наблюдают жители разных районов, и везде это происходит немного по-своему. Так, в Выборгском районе жители сначала узнавали из объявлений, что контейнер незаконный:



«Правительство Санкт-Петербурга в лице администрации Выборгского района обязывает в течение 20 календарных дней демонтировать самовольно установленный элемент благоустройства», — написано там, вместо адресата — «владелец не установлен».

Объявление о демонтаже Фото: предоставлено «РазДельным Сбором» Поделиться Поделиться





После этого контейнеры убирали.

В Пушкинском районе журналист «Фонтанки» лично столкнулась со следующим. Пластик из сеток рядом с ее домом долгое время никто не вывозил, указанный на них телефон перестал отвечать на звонки. По данным карты Recyclemap.ru, за их обслуживание отвечала компания «Чистый дом». Журналист сфотографировала состояние контейнеров и площадок вокруг и отправила заявки с помощью платформы «Наш Санкт-Петербург» — с просьбой обеспечить регулярный вывоз вторсырья на переработку.

Через три-четыре дня сетки для пластика на двух из трёх проблемных адресов просто убрали. Жилищное агентство Пушкинского района прислало отчёты Невского экологического оператора о ликвидации двух контейнеров и о режиме вывоза вторсырья из остальных. Там, где сеток больше нет, остались новые жёлтые контейнеры для металла и пластика, а также отдельные для стекла. Их устанавливало городское предприятие МПБО-2 в рамках мусорной реформы.

Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Фото: Скриншот с сервиса «Наш Санкт-Петербург» Фото: Скриншот с сервиса «Наш Санкт-Петербург» Фото: Скриншот с сервиса «Наш Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





В «Невском экологическом операторе» пояснили «Фонтанке», что сейчас в городе убирают контейнеры-сетки, которые обслуживает определенная компания — «Прозрачный исток». Это актуально для Васильевского острова.



Петербургское предприятие по переработке пластика «Прозрачный исток» появилось в 2020 году как дополнение к основному бизнесу компании — розливу и доставке воды в одноразовых и оборотных 19-литровых бутылках. На переработку начали отправлять в том числе собственную тару. Сеть контейнеров создавали совместно с компанией «Рекаст». Сейчас прежний сайт «Прозрачного истока» не работает.

«Деятельность данной организации не соответствует требованиям, предъявляемым к компаниям, работающим на рынке обращения с отходами. В настоящий момент все ёмкости, установленные этой организацией, являются незаконными элементами благоустройства. Исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга ведется активная работа по выявлению данных конструкций на землях общего пользования и последующему демонтажу», — рассказывают в НЭО.



И у самого регоператора и у волонтеров-экологов есть интерактивные карты инфраструктуры для раздельного сбора, поэтому прилагать усилий для «выявления» сеток не нужно — о них известно и так.

«В соответствии с требованиями федерального законодательства на контейнерных площадках для накопления ТКО никто не может устанавливать контейнеры, кроме регионального оператора и его перевозчиков. Установка в других местах происходит в рамках гражданско-правовых отношений между владельцем земельного участка или помещения, где планируется установка, и предпринимателем, планирующим установку этих контейнеров», — отмечают в НЭО.



Количество легальных контейнеров с момента запуска реформы только увеличилось — отмечают в НЭО.

«Принять меры по удалению в кратчайшие сроки» В распоряжении «Фонтанки» оказалось письмо от комитета по природопользованию главам районных администраций. Оно датировано еще мартом 2023 года. В своем письме ведомство рассказывает о многочисленных жалобах со стороны граждан и организаций на емкости для пластика, которые, как правило, «выполнены в форме нестандартных сетчатых контейнеров, не отвечают требованиям действующего законодательства и установлены без согласования с региональным оператором по обращению с отходами». Кроме этого, подчеркивается, что правильные, современные контейнеры устанавливают только НЭО и его партнеры, информируя об этом районные администрации.



«Прошу Вас принять меры по удалению незаконно установленных емкостей для накопления пластиковой тары (бутылок, флаконов) на контейнерных площадках, размещенных на землях общего пользования по возможности в кратчайшие сроки», — обратился к главам администраций на тот момент врио председателя комитета по природопользованию Александр Кучаев (сейчас первый заместитель председателя комитета).

В разговоре с «Фонтанкой» Кучаев подтвердил, что есть согласованное решение по ликвидации всех контейнеров для пластика старого типа — это сетки, которые ставят прямо на асфальт или землю. В основном такие сетки обслуживает одна компания — «Прозрачный исток».

«Это наша выверенная позиция — нас, «Невского экологического оператора» и большинства администраций районов. Мы убираем контейнеры постепенно, не единовременно. В первую очередь решен вопрос будет там, где уже стоят другие контейнеры для раздельного накопления — либо НЭО, либо их подрядчика. Начали с Приморского и Выборгского района», — рассказал Кучаев.



На Васильевском острове контейнеры сейчас демонтируют не под кураторством комитета по природопользованию, но это вписывается в общий процесс.

«Мы настаиваем на том, что сетчатые контейнеры установлены незаконно. Городские земельные участки заняты незаконно. Сама форма контейнеров не соответствует требованиям. С двухпоточной и многофракционной системами это никак не связано, они сосуществуют в нашем городе, решений в пользу какой-либо одной из них комитет не принимал», — подчеркивает Кучаев.



Он призывает посмотреть правде в глаза, рассуждать «по-честному»: те компании, которые занимались переработкой до мусорной реформы, делали это только ради денег, считает он.

«Они занимались исключительно теми фракциями, которые им были экономически выгодны. В первую очередь это ПЭТ-бутылка, ни для кого не секрет», — отмечает Кучаев, указывая на неправильность такого подхода.



Процесс утилизации привычной, но, видимо, недостаточно легальной сетки иногда выглядит неприглядно. Во дворах между 3 и 4 линиями Васильевского острова он пропала несколько недель назад. На прошлой неделе между соседними гаражами был обнаружен памятник ушедшей эпохе.



Так "убрали" один из контейнеров на Васильевском Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Городское предприятие МПБО-2, которое в начале мусорной реформы курировало пилотный проект по многофракционному сбору в Пушкинском и Невском районе, сейчас выполняет роль подрядчика на разных видах работ. Эксперимент показал, что завод остается убыточным, работая с разными видами вторсырья. Поэтому контейнеры перепроданы, и сейчас МПБО-2 обслуживает их как подрядчик, а плюсом к этому — вывозит строительный мусор и занимается ликвидацией вреда. Среди возможных будущих направлений — переработка шин.

Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А можно ли добиться установки контейнера

Возможно ли сейчас добиться установки контейнеров для пластика во дворе своего дома? Консультанты ассоциации «РазДельный Сбор», не испытывая большого оптимизма, предлагают действовать по старинке — начиная с переговоров с управляющей домом организацией.

«В любом случае договоры, вся хозяйственная деятельность проходит через управляющую компанию. Если это дом под управлением ТСЖ или ЖСК, то переговоры идут просто и быстро. Добираешься до лица, принимающего решения, и всё дальше как-то разруливается. Если это дом под управлением крупной компании — это сложнее и веселее, и еще веселее, когда это жилкомсервис», — рассказывает Анна Смирнова.



Пресс-служба «Невского экологического оператора» сообщила «Фонтанке», что количество заявок на организацию раздельного накопления отходов выросло. По сравнению с 2022 годом, число обращений в «Невский экологический оператор» в 2024 году увеличилось на 70%. В 2022 было 156 заявок, в 2023 — 500, в 2024 — 300.

НЭО напоминает о возможности платить за вывоз мусора не по нормативу, а «по факту» — то есть по объему и количеству вывезенных контейнеров. Это может оказаться дешевле, но возможно осуществить не в любом случае.

«Переход на оплату «по факту» возможен только при наличии системы раздельного накопления отходов. Контейнерная площадка должна быть размещена на земельном участке, который находится в общей долевой собственности собственников помещений в МКД. Контейнеры для раздельного сбора и вывоз вторсырья должны быть письменно согласованы с НЭО. Кроме этого, необходимо договориться о новой системе с владельцами нежилых помещений, если такие есть», — рассказывают в пресс-службе НЭО.

В «РазДельном Сборе» отмечают, что обычно оплаты «по факту» удается добиться через ТСЖ и ЖСК. В целом это логичный шаг после перехода на систему с раздельным накоплением и переработкой отходов. Здесь важны предсказуемость, надежность системы и доверие потребителей.



«Есть исследования подтверждают: наличие доступной инфраструктуры для раздельного сбора, которой жители доверяют, снижает общее количество отходов. Жители, которые сдают что-либо на переработку, начинают осознавать, что отходов слишком много. И действуют так, чтобы мусор по возможности не появлялся. Например, перестают покупать воду в бутылках и ходят со своей, многоразовой бутылкой», — отмечает Смирнова.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге экспериментируют с переработкой пластика в синтетическую нефть.



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»