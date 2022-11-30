«Это больше, чем факт!» Почему ТСЖ хотят платить за реальный вывоз мусора, а регоператор продолжает усреднять

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Товарищества собственников жилья продолжают осаждать компанию «Невский экологический оператор» в арбитраже, принося с собой фото помоек и видеозаписи с мусоровозами. Они хотят платить за вывоз отходов так, будто у них есть счетчик. НЭО и суд говорят — у вас его нет.

На 30 ноября Невский экологический оператор (НЭО) является ответчиком по 250 арбитражным искам, которые касаются исполнения обязательств по договорам. Истцы почти во всех — петербургские ТСЖ, ЖСК, ТСН, их требования: либо заключить договор на выдвинутых ими условиях, либо урегулировать разногласия при его подписании. В большинстве случаев речь идет о том, что собственники квартир хотят платить за реально вывезенный мусор, а не за тот, который в теории выносят в одинаковых пакетах и в одинаковом количестве все горожане.

Вопрос оплаты по нормативу или по факту возник еще до того, как Невский экологический оператор начал с 2022 года выполнять функции регионального оператора Петербурга по обращению с отходами. В итоге всем выставляют счет именно по нормативу и исходя из расчетного тарифа. «Фонтанка» рассказывала, как это выглядит. Управляющая компания платит оператору по кубометрам: 1 куб раньше стоил 969,70 рубля, с июля — 1 260,43 рубля, а с 1 декабря будет стоить 1367,57 рубля. Но никто объем не считает: принято за основу, что с одного квадратного метра жилья любой человек вне зависимости от своей опрятности образует 0,0066 кубометра мусора в месяц. Исходя из этого норматива и платят за вывоз отходов — по числу квадратных метров: то есть раньше с метра получалось 6,4 рубля, с июля — 8,3 рубля, с завтрашнего дня выйдет порядка 9 рублей.

Товарищества собственников начали бороться с этой арифметикой практически сразу и спорят до сих пор. Их посыл прост: сколько вывезли — за столько и будем платить, а иначе странно получается. С цифрами в руках они доказывают, что в данный момент им выставляют счета в разы больше, чем составляет стоимость реально оказанных услуг. К примеру, в ТСЖ «Юрия Гагарина-77» «Фонтанке» рассказали, что у них на контейнерной площадке стоят баки по 0,7 куба, и помесячный расчет показывает, что их вывозят ежемесячно от 44 до 57 штук: есть график, видеофиксация, отчеты консьержа. Соответственно, объем вывозимого — от 30 кубометров (в июле) до 40 (февраль и март). Однако по нормативам им ежемесячно насчитывают более 70 кубов. Для примера: в январе 54 бака дали 37,8 кубометра и 36,6 тысячи рублей — это если по факту. Тогда же по нормативу «вывезли» 70,3 кубометра и выставили общий счет на 68 тысяч. После роста тарифов в июле эта вилка закономерно выросла: ежемесячный счет стал составлять 88 тысяч, а реальные объемы, которые ТСЖ видит своими глазами, остались прежними. Зазвучало выражение «неосновательное обогащение».

Глава ТСЖ Лилия Мишатина рассказала «Фонтанке», что ее товарищество платит только за тот мусор, который и правда уезжает. «Они нам выставляют счет-фактуру по нормативу, мы по факту оплачиваем, а счет-фактуру не подписываем и пишем, что мы не согласны, — говорит она. — Каждый месяц мы им пишем, что отправили протокол разногласий, будьте добры подписать. Это длится с января-месяца. Задолженность они нам пишут. Но я не могу собирать с жильцов за воздух больше, чем мы вывозим». По ее словам, именно из-за разницы подходов у ТСЖ до сих пор вообще не подписан договор с НЭО.

Это более или менее общий сюжет, однако в сонме арбитражных дел наметился локомотив. Сразу в нескольких постановлениях суда значится, что всем следует подождать, пока не разрешится спор между НЭО и ТСЖ «Пенаты» в Пушкинском районе. Слишком уж далеко, мол, продвинулось это товарищество, так что давайте по нему и ориентироваться. Еще в феврале ТСЖ направило регоператору свой проект договора, где предлагало использовать пусть и расчетный метод для количества мусора, но не нормативный, а исходящий из характеристик тех баков, что вообще установлены на участке у дома, — сколько их, какой они величины и сколько раз вывозятся. Понимания не нашло и в апреле подало заявление в арбитраж. А в июне грянул гром местного значения — суд его удовлетворил.

Запахло всеобщим обмером помоек, и НЭО пошел в апелляцию — оспаривал применимость к данной ситуации норм, на которые ссылался суд. И выдохнул. Во-первых, вторая инстанция решила, что договор на оказание услуг — это обязанность регоператора; если даже возникли разногласия с абонентом, и они не урегулированы, — он все равно считается заключенным на основе типовой формы, которая содержится в федеральных правилах. Во-вторых, уличила ТСЖ в лукавстве: оно предложило использовать как стандартный месячный объем данные за февраль — то есть за самый короткий месяц, а также не учло крупногабаритный мусор (вроде старых кроватей у помойки).

Но главное — в-третьих: «В отсутствие прибора учета в отношении определения объема ТКО (контейнеры к приборам учета не относятся, так как не являются средством измерения) расчет платы за услугу по обращению с ТКО, исходя из норматива накопления ТКО, полностью соответствует положениям ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и п. 148 (30) Правил № 354 (в этом пункте содержится формула расчета как раз по нормативу — если тариф отталкивается от площади жилья и если не организован раздельный сбор. — Прим. ред.)».



Отбился НЭО и от самого неприятного. «Применение расчетного способа, предусмотренного законом (например, нормативы накопления), не может свидетельствовать о наличии на его стороне неосновательного обогащения. Следует отметить, что нормативы накопления ТКО устанавливаются уполномоченным органом на основании замеров в порядке, предусмотренном законодательством, — заключила апелляция. — При отсутствии приборов учета, осуществляющих учет коммунальной услуги (по коммунальной услуге «обращение с ТКО» отсутствуют приборы учета, и все способы определения объема для всех типов потребителей являются расчетными) применение расчетного способа, в том числе нормативов, является общепринятым способом установления объема услуги».



Так что лидеру нормативного протеста предписано заключить договор именно по нормативам. Решение вынесено 21 октября, у ТСЖ «Пенаты» 2 месяца на то, чтобы подать кассационную жалобу. По другим случаям до тех пор пауза — как говорится в одном из определений суда, «предметом рассмотрения по делу № А56–39992/2022 (как раз «Пенаты». — Прим. ред.) являются обстоятельства, аналогичные тем, что подлежат выяснению в рассматриваемом деле».



Согласно все тем же правилам №354, НЭО должен применять «фактическую» формулу, если управляющая организация перешла на раздельный сбор. Вот только это проще сказать, чем сделать. «Практическая реализация решения о раздельном накоплении ТКО сопряжена с определенными сложностями, — признает Невский экологический оператор. — Поэтому региональному оператору необходимо совместно с потребителем более подробно, чем предусмотрено формальной процедурой, обсудить и согласовать параметры будущей контейнерной группы на площадке потребителя, а затем проработать с генподрядчиком вопросы организации вывоза раздельно накопленных отходов. Кроме того, в многоквартирном доме необходимо будет провести общее собрание собственников, а после этого подписать дополнительное соглашение к существующему договору с региональным оператором».

Однако и это теория. «Основной проблемой при организации учета объемов оказания услуги по вывозу ТКО (в отличие от других видов коммунальных услуг, таких как водо-, газо- или энергоснабжение) является то, что система организации сбора ТКО в Петербурге на протяжении многих лет до начала реформы формировалась достаточно хаотично, что делает невозможным на данном этапе внедрение единого стандарта обслуживания, — говорит НЭО. — Даже в пределах одного района размеры контейнерных площадок, количество, объем и габариты установленных там контейнеров, а также структура их использования, которая зависит, в том числе, от того, входит ли площадка в состав общедомового имущества или размещается на землях общего пользования, могут иметь огромное число вариаций».



Самый простой вариант — если площадка закреплена только за одним многоквартирным домом и входит в состав общего имущества. Но и тогда ею, к примеру, могут пользоваться собственники и арендаторы встроенных нежилых помещений, а у них свои договоры с НЭО, говорит оператор: «В больших кондоминиумах новой застройки их может быть несколько десятков, и для обеспечения раздельного учета отходов, образуемых жителями и коммерческими потребителями, в этом случае управляющей организации необходимо будет произвести дополнительные действия (например, организовать отдельные контейнерные площадки для разных групп потребителей)».



Еще одна типовая ситуация, которую описывает НЭО: на площадке просто не хватает места для установки дополнительных контейнеров, или установить их можно, но только уменьшив объем баков для смешанных отходов. «Расчет оптимального количества и объема контейнеров, исходя из параметров конкретного дома и размеров площадки, — это, в принципе, отдельная сложная задача, — говорит регоператор. — Ведь вывоз ТКО в любом случае должен осуществляться не реже, чем это предусмотрено СанПином. В результате возможен как вариант, что перевозчики будут возить воздух, так и такой, что из-за нехватки бачков контейнеры для раздельного сбора будут заполняться бытовым мусором. От этого будет зависеть и возможный эффект перехода на оплату по факту, как и от ряда других параметров, например от того, насколько активно жители будут вовлечены в процесс сортировки отходов».



При этом регоператор подчеркивает, что готов идти навстречу потребителям и прорабатывать с ними и перевозчиками различные варианты организации раздельного сбора. О том, как это направление выглядит на бумаге и что происходит в реальности, — читайте на «Фонтанке».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

