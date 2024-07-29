Суд решил судьбу петербуржца, написавшего на стене нехорошее про президента

В Петербурге вынесли приговор Дмитрию Блинову, который минувшей зимой оставил на фасаде трансформаторной подстанции надпись, порочащую власть. В этот раз суд учел семейное положение и положительные характеристики.
Мировой суд признал Блинова виновным в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ), сообщает 29 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Вечером 17 февраля мужчина краской из баллончика нанес нехорошую надпись про президента России на стену газораспределительного пункта на улице Маршала Захарова. Тем самым он обезобразил внешний вид здания, причинив ООО «ПетербургГаз» материальный ущерб на 15 920 рублей, отметили в суде.
Блинов полностью признал вину. Суд учел, что преступление — небольшой тяжести, ранее мужчина судим не был, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении четверых малолетних детей, а его супруга находится в отпуске по уходу за детьми. В итоге его приговорили к 1 году ограничения свободы.
После задержания в феврале мужчину почти на месяц отправили в СИЗО. Блинов возражал, что мера слишком строгая, и уверял, что не намерен скрываться. Но суд, несмотря на четверых детей-иждивенцев, удовлетворил ходатайство дознания и отправил его под стражу.