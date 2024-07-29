    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 28

    2 м/с, с-в

    752мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd85.57eur93.26

    Суд решил судьбу петербуржца, написавшего на стене нехорошее про президента

    3174
    38 комментариев

    В Петербурге вынесли приговор Дмитрию Блинову, который минувшей зимой оставил на фасаде трансформаторной подстанции надпись, порочащую власть. В этот раз суд учел семейное положение и положительные характеристики.

    Мировой суд признал Блинова виновным в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ), сообщает 29 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Вечером 17 февраля мужчина краской из баллончика нанес нехорошую надпись про президента России на стену газораспределительного пункта на улице Маршала Захарова. Тем самым он обезобразил внешний вид здания, причинив ООО «ПетербургГаз» материальный ущерб на 15 920 рублей, отметили в суде.

    Блинов полностью признал вину. Суд учел, что преступление — небольшой тяжести, ранее мужчина судим не был, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении четверых малолетних детей, а его супруга находится в отпуске по уходу за детьми. В итоге его приговорили к 1 году ограничения свободы.

    После задержания в феврале мужчину почти на месяц отправили в СИЗО. Блинов возражал, что мера слишком строгая, и уверял, что не намерен скрываться. Но суд, несмотря на четверых детей-иждивенцев, удовлетворил ходатайство дознания и отправил его под стражу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургСудВандализм
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ22
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 38

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    38
    close