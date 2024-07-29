Суд решил судьбу петербуржца, написавшего на стене нехорошее про президента

В Петербурге вынесли приговор Дмитрию Блинову, который минувшей зимой оставил на фасаде трансформаторной подстанции надпись, порочащую власть. В этот раз суд учел семейное положение и положительные характеристики.



Мировой суд признал Блинова виновным в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ), сообщает 29 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Вечером 17 февраля мужчина краской из баллончика нанес нехорошую надпись про президента России на стену газораспределительного пункта на улице Маршала Захарова. Тем самым он обезобразил внешний вид здания, причинив ООО «ПетербургГаз» материальный ущерб на 15 920 рублей, отметили в суде.