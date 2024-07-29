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    В Кремле направили вопрос о прорыве дамбы в Карелии региональным властям

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о прорывах дамб на Беломорканале в Карелии и в Челябинской области руководству регионов.

    «Это больше вопрос региональных властей и соответствующих ведомств», — сказал Песков, отвечая на вопрос о состоянии гидротехнических сооружений в российских регионах.

    Утром 29 июля из-за размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзами Беломорканала прорвало дамбу в Сегежском районе. В результате ЧП погиб один человек, двое пропали без вести, семерых удалось спасти. Во время прорыва пострадал дачный кооператив «Балтийский». Известно о трех разрушенных домах.

    26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за продолжительных дождей. Из села Еманжелинка были эвакуированы около 80 человек, семь из которых — дети. Из-за поднятия уровня воды в регионе введен режим ЧС.

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    ПрорывДамбаКарелияЧелябинская область
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