В Кремле направили вопрос о прорыве дамбы в Карелии региональным властям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о прорывах дамб на Беломорканале в Карелии и в Челябинской области руководству регионов.



«Это больше вопрос региональных властей и соответствующих ведомств», — сказал Песков, отвечая на вопрос о состоянии гидротехнических сооружений в российских регионах.

Утром 29 июля из-за размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзами Беломорканала прорвало дамбу в Сегежском районе. В результате ЧП погиб один человек, двое пропали без вести, семерых удалось спасти. Во время прорыва пострадал дачный кооператив «Балтийский». Известно о трех разрушенных домах.