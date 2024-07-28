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    «Ситуация осложнилась»: в городе Коркино в Челябинской области из-за подъема воды ввели режим ЧС и начали эвакуацию жителей

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    В городе Коркино Челябинской области из-за подъема уровня воды на фоне обильных осадков был введен режим ЧС и организована эвакуация жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. Об этом 28 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    По информации администрации, «ситуация осложнилась ночью» из-за подъема уровня воды в реке Чумляк. В пункты временного размещения (ПВР) отправили 35 человек. В городе уже ведутся работы по засыпке скальным грунтом русла реки Каменка возле федеральной трассы А-310 для уменьшения объемов воды, поступающей в реку Чумляк, и работы по восстановлению электроснабжения.

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    У многих владельцев частных домов в Коркино вода залила огороды и цокольные этажи. По их словам, подтопление началось еще с 21 июля, но никто из местной администрации не приходил с проверкой, и никакие меры не принимались. Издание 74.ru сообщило, что в одном из затопленных домов погиб 61-летний мужчина. По предварительной информации, его эвакуировали в пункт временного размещения, но он, будучи пьяным, ушел оттуда и вплавь отправился домой за водкой.

    Режим ЧС объявили и в Саткинском районе: об этом сообщил глава района Александр Глазков. Ночью там было подтоплено 50 домов. Эвакуация жителей не проводилась, но в ПВР в Еманжелинске эвакуировали 142 человека, в том числе 25 детей.

    Уровень воды в реке, по данным 74.ru, поднялся и в Усть-Катаве.

    26 июля из-за обильных осадков повысился уровень воды в Киалимском водохранилище Челябинской области, и в результате 100 из 500 метров местной дамбы оказалось разрушено. В зону затопления попал поселок Киолим, и из него эвакуировали жителей.

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    Для предотвращения ЧС был предпринят контролируемый сброс воды с Иремельского водохранилища, а в городе Еманжелинск объявили эвакуацию жителей в поселке Рабочем.

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    ЧСЗатоплениеЧелябинская областьЭвакуацияПрорыв дамбыКиалимское водохранилище
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