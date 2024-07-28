Около 80 человек эвакуировали из села в Челябинской области из-за подъема воды

Около 80 человек, из которых 7 — дети, были эвакуированы из села Еманжелинка в Челябинской области из-за подтопления населенного пункта. Об этом 28 июля сообщает ГУ МЧС по области.
Пресс-служба ведомства в то же время отметила, что «динамика спада уровня воды положительная».
Эвакуация началась и в поселке Рабочий в Еманжелинском районе: жителям нескольких улиц было рекомендовано покинуть дома; они могут остановиться в двух пунктах временного размещения, расположенных в Еманжелинск.
Сегодня утром река Еманжелинка разлилась и затопила участки в одноименном селе и СНТ «Уралец».
26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за продолжительных дождей. Поселок Киалим оказался затоплен практически сразу, еще три населенных пункта, расположенные ниже по течению реки Киалим, было решено превентивно эвакуировать.