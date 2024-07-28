Около 80 человек эвакуировали из села в Челябинской области из-за подъема воды

Около 80 человек, из которых 7 — дети, были эвакуированы из села Еманжелинка в Челябинской области из-за подтопления населенного пункта. Об этом 28 июля сообщает ГУ МЧС по области.

Пресс-служба ведомства в то же время отметила, что «динамика спада уровня воды положительная».