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    Около 80 человек эвакуировали из села в Челябинской области из-за подъема воды

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    Около 80 человек, из которых 7 — дети, были эвакуированы из села Еманжелинка в Челябинской области из-за подтопления населенного пункта. Об этом 28 июля сообщает ГУ МЧС по области.

    Пресс-служба ведомства в то же время отметила, что «динамика спада уровня воды положительная».

    Эвакуация началась и в поселке Рабочий в Еманжелинском районе: жителям нескольких улиц было рекомендовано покинуть дома; они могут остановиться в двух пунктах временного размещения, расположенных в Еманжелинск.

    Сегодня утром река Еманжелинка разлилась и затопила участки в одноименном селе и СНТ «Уралец».

    26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за продолжительных дождей. Поселок Киалим оказался затоплен практически сразу, еще три населенных пункта, расположенные ниже по течению реки Киалим, было решено превентивно эвакуировать.

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