Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на петербуржца, заступившегося за девушку

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения компании молодых людей на жителя Петербурга, сообщает 28 июля пресс-служба ведомства.
Пострадавший хотел заступиться за девушку.
«Предварительно установлено, что нападавшие являются военнослужащими», — отмечают в пресс-службе.
Пострадавший мужчина был доставлен в больницу 25 июля. Ему диагностировали ранения ноги, руки и груди. Полицейским он рассказал, что в десятом часу вечера на улице Кржижановского, 5, компания из трех молодых людей в оскорбительной манере обсуждала его подругу. В ответ петербуржец метнул в компанию бутылку с лимонадом. Тогда один из молодых людей якобы разрядил в него травматический пистолет.