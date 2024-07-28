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    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на петербуржца, заступившегося за девушку

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    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения компании молодых людей на жителя Петербурга, сообщает 28 июля пресс-служба ведомства.

    Пострадавший хотел заступиться за девушку.

    «Предварительно установлено, что нападавшие являются военнослужащими», — отмечают в пресс-службе.

    Пострадавший мужчина был доставлен в больницу 25 июля. Ему диагностировали ранения ноги, руки и груди. Полицейским он рассказал, что в десятом часу вечера на улице Кржижановского, 5, компания из трех молодых людей в оскорбительной манере обсуждала его подругу. В ответ петербуржец метнул в компанию бутылку с лимонадом. Тогда один из молодых людей якобы разрядил в него травматический пистолет.

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