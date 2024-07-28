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    Солнце, корабли, девушки: «Фонтанка» показывает, как прошел Главный военно-морской парад в Петербурге

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    Сергей Михаличенко / «Фонтанка.ру»

    Главный военно-морской парад, приуроченный к Дню ВМФ, прошел в Петербурге 28 июля при заполненных зрителями набережных.

    Принимал парад президент РФ, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин, на трибунах присутствовали почетные гости и делегации из Мексики, Индии, Эквадора, Ирака и африканских стран.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    В морской части парада участвовали 54-пушечный корабль «Полтава», воссозданный по чертежам 18-го века, эсминец «Цзяо Цзуо» Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, учебный корабль ВМС Алжира «Ла Суммам» и индийский фрегат Tabar.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    После завершения морской и сухопутной частей парада в некоторых районах города, например, на Петроградской стороне, развернулись народные гулянья.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Многие зрители выходили на прогулку, облаченные в морскую форму — или в ее элементы.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Из-за солнца многим гуляющим приходилось покрывать головы чем придется — временами в дело шли даже прихваченные с собой российские флаги.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    Набережные были оккупированы несколькими рядами зрителей; чтобы заснять ход парада, людям приходилось поднимать смартфоны и камеры высоко над головой.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    И, конечно, петербуржцы и гости города не упускали возможность самим пофотографироваться на фоне кораблей.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    А кораблей в акватории было огромное количество. Чтобы рассмотреть их все, самые ловкие забирались на скульптуры, украшающие набережные.

    Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру»
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    «Россия — морская держава, и в День Военно-морского флота за нее испытывается особая гордость», заявил президент РФ Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад.

    Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру»
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    «Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту», — отметил верховный главнокомандующий.

    Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру»
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    «Россия обрела важнейший статус морской державы благодаря геополитическому положению, великим географическим открытиям и колоссальному вкладу в изучение Мирового океана», — добавил президент.

    Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру»
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    В мероприятии приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих.

    Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру»
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    Для прохода судов по акватории Невы были подняты мосты.

    Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру»
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    Некоторые зрители наблюдали с берегов за мероприятием в бинокли.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    Другие — не столько наблюдали за происходящим, сколько сами принимали в нем участие, играя на гармони и распевая песни.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    Участников парада привозили к месту проведения мероприятия на специальном транспорте.

    Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру»
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    По случаю парада были зажжены факелы Ростральных колонн, которые будут гореть и вечером.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    Завершился парад около 12 часов.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

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