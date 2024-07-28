Солнце, корабли, девушки: «Фонтанка» показывает, как прошел Главный военно-морской парад в Петербурге

Сергей Михаличенко / «Фонтанка.ру»

Главный военно-морской парад, приуроченный к Дню ВМФ, прошел в Петербурге 28 июля при заполненных зрителями набережных. Принимал парад президент РФ, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин, на трибунах присутствовали почетные гости и делегации из Мексики, Индии, Эквадора, Ирака и африканских стран.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В морской части парада участвовали 54-пушечный корабль «Полтава», воссозданный по чертежам 18-го века, эсминец «Цзяо Цзуо» Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, учебный корабль ВМС Алжира «Ла Суммам» и индийский фрегат Tabar.



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После завершения морской и сухопутной частей парада в некоторых районах города, например, на Петроградской стороне, развернулись народные гулянья.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Многие зрители выходили на прогулку, облаченные в морскую форму — или в ее элементы.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из-за солнца многим гуляющим приходилось покрывать головы чем придется — временами в дело шли даже прихваченные с собой российские флаги.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Набережные были оккупированы несколькими рядами зрителей; чтобы заснять ход парада, людям приходилось поднимать смартфоны и камеры высоко над головой.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И, конечно, петербуржцы и гости города не упускали возможность самим пофотографироваться на фоне кораблей.

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А кораблей в акватории было огромное количество. Чтобы рассмотреть их все, самые ловкие забирались на скульптуры, украшающие набережные.

Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Россия — морская держава, и в День Военно-морского флота за нее испытывается особая гордость», заявил президент РФ Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад.



Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту», — отметил верховный главнокомандующий.



Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Россия обрела важнейший статус морской державы благодаря геополитическому положению, великим географическим открытиям и колоссальному вкладу в изучение Мирового океана», — добавил президент.



Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В мероприятии приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих.



Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для прохода судов по акватории Невы были подняты мосты.

Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Некоторые зрители наблюдали с берегов за мероприятием в бинокли.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Другие — не столько наблюдали за происходящим, сколько сами принимали в нем участие, играя на гармони и распевая песни.

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Участников парада привозили к месту проведения мероприятия на специальном транспорте.

Фото: Сергей Михайлииченко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По случаю парада были зажжены факелы Ростральных колонн, которые будут гореть и вечером.



Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Завершился парад около 12 часов.

