Женщина на «Ниссане» насмерть разбилась о фуру со шлейфом штрафов на «Коле»

Жительница Карелии погибла в аварии на федеральной трассе в Лодейнопольском районе Ленобласти. Не справившись с управлением, она влетела в фуру, водителю которой с трудом удаётся придерживаться определённых правил дорожного движения.



Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, на встречную полосу на 256-м километре трассы «Кола» накануне в четвёртом часу дня выехала 42-летняя жительница Петрозаводска. Лобовое столкновение с Mercedes-Benz Actros с прицепом оказалось для неё смертельным.

Полиция показала, что осталось от легкового автомобиля. В искорёженном металле едва ли можно опознать Nissan Note 2012 года выпуска.