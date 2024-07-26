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    Женщина на «Ниссане» насмерть разбилась о фуру со шлейфом штрафов на «Коле»

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    Жительница Карелии погибла в аварии на федеральной трассе в Лодейнопольском районе Ленобласти. Не справившись с управлением, она влетела в фуру, водителю которой с трудом удаётся придерживаться определённых правил дорожного движения.

    Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, на встречную полосу на 256-м километре трассы «Кола» накануне в четвёртом часу дня выехала 42-летняя жительница Петрозаводска. Лобовое столкновение с Mercedes-Benz Actros с прицепом оказалось для неё смертельным.

    Полиция показала, что осталось от легкового автомобиля. В искорёженном металле едва ли можно опознать Nissan Note 2012 года выпуска.

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    По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, женщина не справилась с управлением.

    В этом году её не привлекали к ответственности за нарушение ПДД, зато 37-летний водитель грузовой машины успел оплатить десятки штрафов. По предварительным данным, он 39 раз привлекался за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, ещё дважды — за превышение скорости.

    Проверку по факту аварии проводит дорожная полиция.

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