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    Загадочное исчезновение придверных ковриков в Приморском районе раскрыто. Жильцов предупреждали заранее

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    Придверные коврики в доме 47 на Мебельной улице исчезли в полном соответствии с требованиями МЧС, сообщили 25 июля «Фонтанке» в ТСЖ «Ленинградские вечера». На подозрения жильцов сотрудники отреагировали не без иронии: «Кража века!» И пояснили, что по правилам противопожарного режима ковры или ковровые дорожки на путях эвакуации должны иметь надежное крепление к полам.

    «У нас предписание от МЧС. Коврики должны быть закреплены, мы не знаем, каким образом, но на скотч не пойдет, — рассказали в ТСЖ. — Инспектор проверял, двигая коврик ногой. И вскоре у нас следующая проверка МЧС. Люди были за месяц уведомлены, объявление висело у лифтов и в группе дома, мы просили убрать коврики. В конце концов коврики мы сами убрали, пришлось «украсть».

    Собственников квартир просили до 10 июля убрать все коврики в квартирных и лифтовых холлах, а также убедиться, что телевизионные и интернет-кабели идут в специальных каналах на стене, а не протянуты по потолку. Все личные вещи из общих коридоров тоже попросили забрать. Когда все разумные сроки вышли, сотрудники ТСЖ сами привели коридоры в соответствие с правилами противопожарной безопасности.

    О массовом исчезновении ковриков в доме на Мебельной улице читатели «Фонтанки» сообщили 24 июля. Жильцы изучили видео с камер наблюдения и с удивлением обнаружили, что все коврики в доме забрали сотрудники ТСЖ.

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