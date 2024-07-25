Загадочное исчезновение придверных ковриков в Приморском районе раскрыто. Жильцов предупреждали заранее

Придверные коврики в доме 47 на Мебельной улице исчезли в полном соответствии с требованиями МЧС, сообщили 25 июля «Фонтанке» в ТСЖ «Ленинградские вечера». На подозрения жильцов сотрудники отреагировали не без иронии: «Кража века!» И пояснили, что по правилам противопожарного режима ковры или ковровые дорожки на путях эвакуации должны иметь надежное крепление к полам.

«У нас предписание от МЧС. Коврики должны быть закреплены, мы не знаем, каким образом, но на скотч не пойдет, — рассказали в ТСЖ. — Инспектор проверял, двигая коврик ногой. И вскоре у нас следующая проверка МЧС. Люди были за месяц уведомлены, объявление висело у лифтов и в группе дома, мы просили убрать коврики. В конце концов коврики мы сами убрали, пришлось «украсть».