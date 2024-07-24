«Массовая кража». Жители Приморского района Петербурга расследуют загадочное исчезновение дверных ковриков

Жители дома 47 на Мебельной улице обнаружили пропажу дверных ковриков, сообщают читатели «Фонтанки» 24 июля. Судя по всему, от них исходила какая-то опасность.
Заподозрив «массовую кражу», обеспокоенные жильцы изучили записи с камер видеонаблюдения. Ролик два дня назад был опубликован в одной из районных групп. Жильцы с удивлением обнаружили, как коврики собирают и уносят в неизвестном направлении люди в рабочей униформе сотрудников ТСЖ.
Коврики, по словам жильцов, были собраны у всех квартир в доме. В диспетчерской службе «Фонтанке» посоветовали дождаться официального комментария ТСЖ «Ленинградские вечера», но сообщили, что коврики действительно забрали их сотрудники «из соображений безопасности».
Чем именно могли грозить черные прорезиненные прямоугольники под ногами, пока не известно. В комментариях в группе района кто-то предположил, что ковры забрали на время проверки МЧС и вернут, когда она закончится, — по правилам пожарной безопасности ковры должны быть надежно прикреплены к полу.