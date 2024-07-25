Финны просели втрое, голландцы — вдвое. Финансовые итоги ухода иностранцев из Петербурга

Фото: Николаев Сергей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Оборот компаний с иностранным капиталом, которые десятилетиями вели бизнес в Петербурге, за два последних года сократился в полтора раза. По данным СПАРК, в 2021 году выручку свыше 10 миллионов рублей получили 514 компаний из США, Германии, Финляндии, Франции, Великобритании и еще восьми «недружественных» стран. С 2021 по 2023-го их выручка рухнула на 150 млрд рублей до 427 миллиардов, а число таких фирм сократилось почти на сотню.



Тем временем компании с китайским участием нарастили обороты в 4,4 раза и почти вдвое увеличили присутствие. Подробности — в материале «Фонтанки».



Мы исследовали финансовые показатели компаний с иностранным участием за 2021 и 2023 годы, опубликованные в СПАРКе. В выборку попали те, где доля зарубежного в уставном капитале превышает 50%, а выручка превысила 10 миллионов рублей. Германия Больше всего в Петербурге в 2021 году было компаний с участием капитала из Германии — 141. К концу периода их осталось 116. За три года совокупная выручка немецких предприятий сократилась на 76,8 миллиарда, с 250,7 до 173,9, однако лидерские позиции среди всех прочих немцы сохранили — как по численности, так и по оборотам.





Тройку лидеров по выручке в 2021 году составили производитель табачных изделий «Петро» (57,4 миллиарда), производители бытовой техники «БСХ Бытовые приборы» (49,8 миллиарда) и продавцы оборудования «Нефтегаз и энергетика» (23,1 миллиарда).

По итогам 2023-го «Петро» (100% доли владеет Дж.Т. Интернэшнл Германия ГМБХ) обеспечил половину всего «немецкого» оборота. Компания продемонстрировала внушительный успех — нарастила выручку на 31%, до 73,2 миллиарда рублей.

Выручка «БСХ Бытовые приборы» (в 2023 году 100% доли УК владел БСХ Бош унд Сименс Хаусгерете») обрушилась в 23 раза, до 2,1 миллиарда. Ждать, пока она растает совсем, не стали — волевым решением в апреле этого года «дочку» BSH Hausgerate передали под внешнее управление АО «Газпром бытовые системы».

«Нефтегаз и энергетика» (бывш. «Сиеменс энергетика» со 100% в УК «Сименс гэс энд пауэр гмбх энд ко. Кг», в 2021 году выручка 23,1 миллиарда) по итогам 2023-го остались совсем без копейки. Не помогла и смена собственников, которая случилась в 2022 году: в феврале этого года компания запустила процесс собственной ликвидации.



По итогам же 2023-го года вторая позиция среди «немцев» по выручке — у продавца фармацевтической продукции «Б.Браун медикал» (владеет «Б.Браун Мелзунген АГ»). Все три года компания крепко держала обороты в пределах 12,9 — 13,8 миллиарда.



Количество немецких компаний-миллиардеров за три года сократилось с 30 до 25.



Финляндия Второй после Германии по размаху присутствия в России в 2021 году была Финляндия. Общий оборот 87 компаний с финским капиталом перевалил за 73,7 миллиарда. К концу 2023-го таковых осталось 62, а их совокупная выручка снизилась в 2,8 раза, до 26,7 миллиарда.





Самых «жирных» миллиардеров было всего двое. В начале исследуемого периода лидировал оптовый продавец бумаги и картона «Юпм-Коммене» (100% доли у УПМ-Кюммене РУС Холдингс Ою) с выручкой в 18,4 миллиарда, за ним следовал производитель красок «Тиккурила» (безраздельно владеет (TIKKURILA OYJ) с оборотом в 13 миллиардов. В 2022 году «Тиккурила» заявила, что уйдет с российского рынка, успешно продала бизнес по производству промышленных красок, а вот на производство интерьерных за 18 месяцев покупателей так и не нашлось, сообщили в компании в феврале 2024-го. Более того, финская «Тиккурила» обвинила «дочку» в отсутствии лицензии на производство и продажу продукции бренда. Так или иначе, за 2023-й год российская «Тиккурила» потеряла лишь 2,6 миллиарда выручки, закончила год с оборотом в 10,4 миллиарда. Для понимания: разрыв с ближайшим соперником, перевозчиком «Акросс логистические решения» (финской АО «ВЛШ менеджмент» принадлежит всего 10%) составляет 9 миллиардов рублей выручки.



Общее число компаний-миллиардеров в финской группе сократилось за три года всего на две: было 9, стало 7.



Нидерланды «Оборотистых» компаний с долей нидерландского капитала в 2021 году в России было 47, их совокупный доход составил 53,7 миллиарда. К концу трехлетнего периода таковых осталось 32, а совокупная выручка снизилась почти вдвое, до 26,9 млрд.

Две лидерские позиции на протяжении всего трехлетнего периода занимали производитель телевизоров «ТИ ПИ ВИ СИ-АЙ-ЭС» (100% доли у TPV Europe Holding B.V.) с производственными мощностями в Шушарах и «Строительная компания Бриз» (100% доли владеет голландская Гринвич (БИД) Б.В.), которая управляет ТРЦ «Галерея». Только к концу 2023-го «ТИ ПИ ВИ СИ-АЙ-ЭС» просел по выручке с 9,1 до 6,2 миллиарда рублей, а «Бриз» поднялся с 8,2 до 9,8 миллиарда.



А вот «Боскалис вестминстер интернейшнл Б.В», который владеет 100% доли российской «Боскалис», ориентированной на услуги по углублению дна, отказался от участия в российских арктических проектах, и «дочка» из топ-3 вылетела: с 5,6 миллиарда рублей выручка просела до нуля. Упавший флаг замыкающего в тройке лидеров так никто, по сути, и не поднял — ближайшему конкуренту требуется чуть больше 7 миллиардов, чтобы догнать передовиков.

Общее число компаний-миллиардеров с голландским флером за три года сократилось более чем вдвое: было 14, осталось 5.



Швеция Шведских ООО с оборотами свыше 10 миллионов в России было 25. Казалось бы, до Нидерландов, Финляндии и Германии в штуках очень далеко. Однако эта невеликая, но могучая кучка закрыла 2021-й с рекордной (после немецких компаний) выручкой в 107,9 миллиарда рублей. К концу исследуемого периода таких осталось 23, зато прирост их выручки впечатляет — до 128,5 миллиарда.



Секрет номинального успеха прост — львиную долю в оборотах закрывала пивоваренная компания «Балтика» (98,56% доли было у Carlsberg Sverige AB): 82,6 миллиарда в 2021 году, и 109 — по итогу 2023-го. Не исключено, что на росте показателей сказалось временное управление Росимущества, которому передали компанию в июле прошлого года.

За три года укрепилась и шедшая за «Балтикой» ноздря в ноздрю еще одна «дочка» Carlsberg «Хоппи Юнион»: с 8,8 миллиарда она нарастила выручку до 13,4.

А вот выручка торговца металлами «Ссаб СНГ» (100% владеет «ССАБ ЕМЕА АБ») сдулась в 281 раз, с 7,7 миллиарда рублей до 27,4 миллионов, и топ-3 лидеров шведская «дочка» покинула. Его место занял продавец химического сырья «Норд-Хим» (владелец шведская «Русс Скандинавия АБ»). За три года компания нарастила выручку с 481 миллиона рублей до 1,8 миллиарда.

Из пяти миллиардеров (число которых покинул производитель грузовых автомобилей «Скания Питер») к концу 2023-го осталось четыре.



США Компаний с долей американского капитала стало меньше на 9 штук: из 43, кто выручал более 10 миллионов в 2021 году, до конца 2023-го добежали 34. И хоть по количеству присутствия Америка была на российском рынке пятой, «подняли» компании из США не так много — 14 миллиардов в начале трехлетнего периода и 8,9 — в конце.



С миллиардной выручкой игроков было и вовсе только две. Лидером в двойке был (и остался единственным) производитель алкоголя «РСВ» (90,98% доли у американской «Руст Корпорейшн» и 9,01% — у российской «Руст ИНК»): 5 миллиардов выручки в 2021 году против 3,7 в 2023-м.





Разработчик программ для ЭВМ «Санкт-Петербургский центр разработок ЕМС» (головная компания Dell Technologies Inc., США) из гонки миллиардеров выбыл: 1,8 миллиарда выручки на входе обернулись нулем на выходе.



ЕС и Япония Из гонки за выручку компании-представители этой группы вылетели за три года штучно. Из 16 чешских с чистыми убытками завершили минувший год четыре.

Некоторые, наоборот, подтянулись. Например, строитель вагонов для железной дороги и метро «Вагонмаш» (владеет «Skoda Transportation A.S.») почти утроил выручку — 220 миллионов за прошлый год. В целом же по чешской группе температура в пределах нормы, суммарная выручка просела всего на 200 миллионов, до 4,7 миллиарда.



Похожий расклад в японском секторе. Из 5 удальцов осталось четверо, критически потерял в выручке — в 69 раз — «Эм Ти Си Джапан» (владелец Кидзима Кадзухико), который поддерживал различные проекты между Россией и Японией.

Суммарно японская группа за три года выручку трудолюбиво нарастила с 4,9 до 7,4 миллиарда рублей. Главным образом за счет «Ликофлекса», который занимается полиграфической печатью и где основной держатель — российский «Окил-холдинг» (его доля 98,03%, в нем самом доля японского Sato Holdings Corporation составляет из 74,99%), а все остальное напрямую у японского Sato Holdings Corporation: было 4,3, стало 6,5 миллиарда.



В испанской группе передовиков было шесть, по итогам 2023-го очень грустно обстоят дела у двоих: рекламное «ИТЛВ» (владеет «Корпорасьон Борхес С.Л.») упало по выручке в 8 раз, до 49 миллионов; разработчик компьютерных игр для iOS, Android и ПК «Блины Геймз» (50 на 50 долей у Матеоса Гомеса Де Веласко Карлоса Фелипе и Алексея Пешехонова) — в 36 раз, до 431 тысячи. А вот оптовый продавец кормов для сельхозживотных «Лаллеманд Дрожжи» (владеет испанская «Лаллеманд Био Сл») и продавец автозапчастей «Блюмак» (78% у испанского АО «Блумак», еще 22% — у россиянина Тараса Буселя) рекордно выросли по выручке — до 1,1–1,2 миллиарда, в три и два раза соответственно.



В целом по группе — прирост почти в 1,5 раза, до 2,7 миллиарда.



Австрийский сектор в 2021 году был представлен на российском рынке 24-мя рекордсменами, до финиша дошли 17. Серьезно тряхнуло двоих — по нулям закончили минувший год производитель электромонтажных работ «Сферрум» (100% у австрийской «Сферрум Гмбх») и оптовый продавец промышленных химикатов «Шур Флексиблс Рус» (100% доли у «Шур Флексиблс Холдингс ГезмбХ»).



В общем зачете потери по оборотам составили порядка 1,1 миллиарда, все вместе австрийские компании за 2023 год выручили 7,5 миллиарда. Три года лидером по выручке был и остается консультант по вопросам коммерческой деятельности и управления «Палфингер Кран Рус» (владелец ««Палфингер Емеа Гмбх») — было 3,2 млрд, стало 3,6.





Во французской группе из 30 лидеров — три серьезные потери. Минувший год с нулями вместо выручки закончили оптовый продавец стройматериалов «Имерис Алюминейтс» (100% доли у французского АО «Кернеос»), аналитическое «Триго Экспертиза Качества» (владеет французское «Акционерное Общество Триго»), разработчик компьютерного программного обеспечения «А2ИА» (у «А.2.И.А. Анализе Д Имаж Э Интележанс Арт» — 99%доли, еще 1% у голландской «Иитек Холдинг БВ»).



Лидер группы — генератор решений для биофармацевтической отрасли и лабораторий «Сарториус Стедим Рус» (принадлежит «Sartorius Stedim Biotech») снизился по выручке в 4,3 раза и в минувшем году выручил лишь 1,3 миллиарда. Наметился и новый лидер; оптовый продавец непродовольственных товаров » Авентель Рус» (90% у АО Упрощенного Типа «Авентель Франс», еще 10% у россиянина Бориса Бузынина) — относительно 2021 года нарастил обороты втрое и закончил минувший с выручкой в 6,3 миллиарда.



Вся группа целиком за три года просела на 4,8 миллиарда, с 18,5 до 13,7.





Группа компаний с английскими корнями из 24 передовиков за три года потеряла выручку серьезных игроков. С нулевыми оборотами к концу периода пришли разработчик программного обеспечения «Группа БТО» (собственник «Xchanging Holdings Limited»), оптовый продавец стройматериалов «Орбита» (владеет «Енги Кэпитал ЛП») и «Бронтэ Интернешнл» (материнская компания «Arthur Branwell&co.limited» дистрибутирует спецингридиенты и стабилизаторы для пищевой продукции, ведет фармацевтическую и техническую деятельность). Вся вместе группа упала по выручке с 18,9 до 12,4 миллиарда.



У производителя автокомпонентов «Марелли Рус» (99,90% — у английской «Калсоник Кансей Юроп ПЛС», остальное — у японской «Marelli Corporation») за три года выручка снизилась в 18 раз, c 2,8 миллиарда до 149 миллионов рублей. В феврале этого года из сотрудников на предприятии числился лишь один — его директор Артем Сурков. Без надежды на какие-либо перспективы после ухода концерна Nissan учредители приняли решение ликвидировать предприятие, а все, что от него осталось, передать «Автозаводу Санкт-Петербург», однако на сегодняшний день компания все еще действующая.



Примерно так же безрадостно чувствует себя «Финанс Софтваре 2» («Маркет Консалтанс Лимитед» держит 99% доли, еще 1 % — у россиянина Алексея Дуняхова), выручка упала почти в 14 раз, до 14,2 миллиона рублей, на конец 2023 года — почти миллион убытка.



В целом по британской группе за три года выручка сократилась с 18,9 до 12,4 миллиарда рублей, а число компаний с оборотом свыше 10 миллионов с 24 до 23.



Турция и Италия Со стороны может показаться, что Турция попала в этот список случайно — вроде бы, с нами они дружат и радостно принимают на своих пляжах миллионы российских туристов. Но не стоит забывать, что на территории страны расположена военная авиабаза США и Турция вошла в НАТО еще даже раньше чем Германия.

Турецких компаний в России сегодня 71, из них 31 по итогам 2023 года заработали выручку свыше 10 миллионов. К слову, по итогам 2021-го таких чемпионов было всего 22. Все три года дела у них шли достаточно ровно, в общем зачете вся группа показала оборот в 10,3 миллиарда, просев чуть меньше чем на миллиард. Главным образом — за счет двукратного снижения выручки у предприятия общественного питания «Ренсервис» (владеет гражданин Турции Ведат Бойнуегри) — с 4 до 2,2 млрд рублей.



В 27 раз (до 17 миллионов) упала выручка и у «Десна капитал» (100% доли держит «Десна Гайрименкуль Ятырым»), которая занимается арендой и управлением недвижимым имуществом.



Итальянские компании в целом держатся тоже неплохо, за три года количество десятимиллионников выросло с 34 до 38, а совокупная выручка группы упала всего на 300 миллионов (до 4,5 миллиарда). Серьезно тряхнуло лишь две компании: в 7,5 раз (до 69,6 миллионов рублей) потерял в оборотах производитель изделий из пластмасс из Сестрорецка «Евромолдинг» (100% доли у Plast Srl), и в 17,3 раза (до 66,8 миллиона) упал заработок у исследователя конъюнктуры рынка «Карел Рус» (99% доли у итальянской «Карел Индастриз, остатки у французской «Карел Франс САС»).



Оффшорная группа Здесь мы собрали компании, в чей уставный капитал вошли различного объема доли предприятий Люксембурга, Кипра и Виргинских островов. По происхождению причислить их к «иностранным» можно, но с известной долей допущения — ни для кого не секрет, что в оффшорных зонах регистрируют свои фирмы и россияне, желающие сохранить анонимность и получить налоговые преференции.

У Люксембурга и Виргинских островов все относительно ровно по количеству: из 10 люксембургских не просела ни одна, у виргинских — одна из обоймы выпала. По части выручки — двукратное падение и у тех, и у других: до 1 и 5,7 миллиарда соответственно.



«Савино Дель Бене Руссия» (100% у «Savino Del Bene Luxembourg S.A., которая занимается международными перевозками) в минувшем году осталась совсем без выручки и почти с двумя миллионами убытка. Правда, до миллиардных оборотов ни в начале периода, ни в конце не дотянула ни одна контора.





Чуть больше тряхнуло компании с корнями Виргинских островов. И главным образом трех членов автохолдинга «Максимум», который занимается продажей автомобилей и держит автомойки: «Автоцентр Максимум», «Максимум Авто» и «Максимум» (всеми тремя владеет «РПГ Ассет Менеджмент ЛТД»). После ухода с российского рынка автодилеров из «недружественных» стран продавать стало нечего, суммарно у всех троих выручка просела в 6 раз, с 9,8 до 1,6 миллиарда рублей. Собственно, остальные виргинцы тихой сапой работают, и даже без особых потрясений.





В кипрской группе количество десятимиллионников заметно сократилось — со 95 на старте до 74 на финише. «Связной сервис» (50% у «Сети Связной», 49,99% у «Аldемоn Теснnоlоgiеs Liмiтеd), к слову, закрыл 2023-й с нулевой выручкой, хотя по итогам 2021-го щеголял суммой в 1,2 миллиарда рублей. Что неудивительно — в июле прошлого года компанию признали банкротом. А вот рекламному агентству «АДВ-Сервис» (лидер в группе) удалось нарастить обороты почти на 12 миллиардов, до 39,3 млрд по итогам минувшего года. Владеет компанией «Елама Холдинг Лимитед».



В целом по группе за три года выручка поднялась до 114,8 миллиарда с 98,4 млрд.



Китай Лучше всех обстоят дела у компаний с корнями из Китая: за три года десятимиллионников стало больше на 40 штук, по итогам 2023 года таких насчитывалось 105, а совокупный оборот вырос больше чем в четыре раза — до 18,1 миллиарда. Всего же в Петербурге на конец 2023 года насчитывалось 205 компаний с участием китайского капитала, которые заработали хоть какие-то деньги.



Лидер китайской группы — оптовый продавец подъемно-транспортных машин и оборудования «Ноблелифт Рус»: за три года выручка выросла в 7,8 раза, до 5,2 миллиарда рублей. Владеет ей безраздельно китайская компания по производству интеллектуального оборудования «Ноли».



Молодцом себя показал и производитель машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства «Фамбишин Рус» (владелец Циндао Чжунхун Хэви Машинери Ко., Лтд): компанию зарегистрировали в 2020 году, в 2021 году выручки у нее не было, а по итогам 2023 года она заработала 2,3 миллиарда рублей.



В 20 раз, до 1,5 миллиарда, прирос по выручке «Марджин Групп» (100% доли у гражданина Китая Бинь Вана): компания возит грузы из Китая в Россию по железной дороге, морю, автомобилями и самолетами.





Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

