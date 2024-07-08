Заявка на миллионы. Почему Египет отстает от конкурентов по туризму

Фото: ИТАР-ТАСС/ Анатолий Струнин Поделиться Поделиться





Египет с начала этого года посетили более 700 тысяч туристов из России. Однако от своего ближайшего конкурента — Турции — курорты Африки обидно отстают. По данным опубликованной статистики Погранслужбы РФ, в 2023 году Турцию посетили 4,1 миллиона россиян, тогда как Египет довольствовался лишь миллионом «с хвостиком». Много надежд было на 2024-й — в Ассоциации туризма страны ждали прирост на 20%. Но внезапно в лидеры по посещаемости вырвались ОАЭ, потеснив Турцию и Таиланд, и практически с двойным отрывом Египет откатился в аутсайдеры.



Самый высокий год в истории

Еще каких-то лет 10 назад россияне ездили в Турцию и Египет как к себе на дачу. Рекордным для страны пирамид стал 2014-й, когда там отдохнули два миллиона туристов из РФ. С Турцией она шла практически ноздря в ноздрю, отставая всего на каких-то 700 тысяч. И даже когда в 2015-м из-за авиакатастрофы над Синайским полуостровом полеты российских авиакомпаний на египетские курорты запретили, Турция лидировала с отрывом всего в 800 тысяч человек. Возобновление полетов ситуацию не улучшило: по итогам 2021 года в Турецкой Республике побывали почти 4 миллиона туристов из России, в Египте не набралось и 800 тысяч, в 2023-м отрыв сложился троекратный, с 4 миллионами в пользу Турции. Притом что туристический сезон там длится с апреля по ноябрь, а в стране пирамид — круглый год.



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Данные Ассоциации туризма Египта со статистикой российской погранслужбы несколько разнятся. Во время пресс-тура для российских журналистов в конце июня руководитель ассоциации Амр Эль-Кади отметил, что минувший год стал самым высоким в истории — Египет посетили 15 миллионов туристов со всего мира. Российский результат, по данным ассоциации, не столь блестящий — 1,4 миллиона.



С января до последней недели июня Египет посетили 6,5 миллиона туристов со всего мира, из них 700 тысяч — россияне, отметил он. До конца года местный турбизнес надеется, что число отдыхающих из РФ увеличится до 1,7 миллиона.



Он также добавил, что Египет в 2024-м ждал повышения российского турпотока на 20%, но из-за сложившейся политической ситуации планы немного не удались — дождались только двухпроцентного прироста.

Как следует из данных российской погранслужбы за первый квартал 2024-го, год к году турпоток в Египет прирос все же чуть больше — на 7%. За то же время Эмираты и Таиланд приросли посещениями почти на 13 и 12 процентов соответственно, причем за неполные полгода в Таиланде побывал почти миллион россиян. Турция же и Мальдивы в первом квартале туристов потеряли — соответственно, на 8 и 4%.



По цене двухмесячного семейного бюджета

Если разглядывать ценник, туры в Египет остаются самыми бюджетными. Впрочем, разница с Турцией и Эмиратами настолько мала, что едва ли ее можно назвать принципиальной — разрыв всего порядка 15–17 тысяч рублей. В случае же с Таиландом и Мальдивами речь идет о кратном разрыве по стоимости тура — почти в два и три раза соответственно.

За неделю на двоих в пятизвездочном отеле от 250 тысяч рублей, как, например, в Таиланде, позволит себе выложить далеко не каждая семья. Что уж, для многих петербуржцев это двухмесячный семейный бюджет. А в случае с Мальдивами и вовсе трехмесячный.



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— Изначально Египет развивался именно как массовое семейное направление. Все-таки большинство пакетных туристов, то есть тех, кто покупает укомплектованные туры с перевозкой, проживанием, трансферами, страховками и прочим, едут отдыхать семьями. Несемейные, то есть туристы-одиночки или пары, более мобильны. Они могут выбрать отели с пляжем, которые находятся в черте города, чтобы куда-то можно было сходить, что-то посмотреть. В этом плане, конечно, тот же Дубай предоставляет больше возможностей, чем Шарм-эль-Шейх, — поделились с «Фонтанкой» в пресс-службе Space Travel.



Египетские же отели в основном находятся далеко за чертой города, где за оградой рукотворного оазиса простирается лишь каменистая пустошь. В то время как в тех же Эмиратах, говорят эксперты, и по части шопинга интереснее, и в плане экскурсий, и отельная база покачественнее.

Разрыв по количеству самих отелей тоже показательный. По данным российской Ассоциации туроператоров, в январе этого года в Турции работали 21 тысяча отелей на 1,79 миллиона коек в общей массе. Еще на 159 тысяч койко-мест номерной фонд планируется нарастить до конца года. В Египте туристов принимают 1,2 тысячи отелей на 222,7 тысячи номеров. Еще 500 тысяч номеров планируется добавить, но лишь в следующем году. По данным Департамента экономики и туризма Дубая, только здесь, на одном из семи курортов, на конец февраля работали 826 отелей на 151 тысячу номеров.



Не пляжем единым

В Египте уже поняли, что одним лежаком на линии прибоя людей не заманить, и придумывают что-то новое, чтобы вернуть расположение туристов в целом и россиян в частности. И побороть сложившееся реноме страны как цитадели исключительно пляжного отдыха, пирамид и поездок на верблюдах по пустыне.

Туристическая отрасль страны намерена сфокусироваться на четырех главных туристических продуктах — семейном туризме, дайвинге и знакомстве с подводным миром, культурном наследии Египта, а также медицинском здравоохранительном туризме.

По словам Эль-Кади, Ассоциация туризма продвигает и развитие духовного туризма с паломничеством в места, напрямую связанные со Святым семейством. Среди прочих рекомендованных к посещению — самый древний мужской монастырь Святой Екатерины на горе Синай.



Отельеры тоже поняли, что за последние годы туристы эволюционировали и ждут не только качественную и разнообразную еду, но и добротный сервис, комфортный отель, идеальную связь и бесперебойный интернет. И сделали выводы: внедряют популярную турецкую практику «все включено» и «ультра все включено», турецкие же хаммамы и спа, отели 18+ и ежедневные шумные вечеринки.



Даже придумали, как отпугивать акул, которые для многих при выборе места отдыха становятся триггером.

— Мы установили под пирсом систему, которая воздействует на акул ультразвуком и отпугивает их, — поделился с журналистом «Фонтанки» сотрудник одного отеля в Египте.

По завету экс-министра туризма Египта Рании аль-Машат в стране развивают новый курорт Эль-Аламейн на Средиземноморье, продвигают luxury-туризм, в том числе и по Нилу.

— У нас они достаточно хорошим спросом пользуются. На двоих тур будет стоить не как круиз по Волге, а в районе 350–400 тысяч. Есть люди, которые, правда, любят Египет, любят вот эту всю старину, древность и вот они туда отправляются. Но надо понимать, что это очень небольшая доля в общем потоке, то есть если мы говорим миллион, то за этим туда приезжает 10–15 тысяч [человек], — говорят в Space Travel.



Две трети стоимости — за билет

В самой Ассоциации туризма Египта называют причиной падения турпотока из России сложную политическую обстановку со всеми вытекающими. По данным российской Ассоциации туроператоров, в этом году на курорты страны пирамид летают лишь четыре российские авиакомпании, в то время как из Германии, отметил Амр Эль-Кади, полетов в 5–6 раз больше.

Нарастить собственный авиапарк флагманский перевозчик EgyptAir тоже в одночасье не в состоянии — это требует инвестиций, а на имеющихся 70 лайнерах со всего мира поток туристов не привезешь.

Отмечают дефицит перевозки в Египет и российские туроператоры.

— Туда мало летают из небольшого числа городов, и перевозка выходит достаточно дорогая. Если мы возьмем, скажем, стоимость тура на семью порядка трехсот тысяч рублей, то вот из этой суммы больше двухсот тысяч — это будут авиабилеты, — поделились с «Фонтанкой» в пресс-службе Space Travel.



Причем сами отели в Египте как были до 2015 года в большинстве своем дешевыми, таковыми и остаются, говорят участники туристического рынка.

— Если вы на Booking посмотрите, в пределах 100 долларов в сутки там довольно большой выбор отелей, — отмечают в Space Travel.

Еще дороже обойдутся билеты на рейсы с промежуточной посадкой в Анталье. К тому же дозаправка удлиняет и без того шестичасовое время перелета, что для многих туристов, особенно с детьми, утомительно.

— Туроператор нас предупредил, что во время посадки в Анталье все займет не более 40 минут и нас не потревожат. В итоге нам велели покинуть самолет и разрешили вернуться только через три часа, причем снова пришлось проходить через досмотр, — поделился с «Фонтанкой» петербуржец, который летал на отдых весной этого года.

Правила санкционного режима



Большую роль в нехватке перелетных мощностей на курорты Египта, объясняют игроки туристической отрасли, играют санкционные ограничения. С 1970-х годов страна находится под влиянием западной экономики с доминирующей ролью США, и Египет предпочитает придерживаться правил санкционного режима.

— Туристическим авиакомпаниям, назовем их так, проще поставить борта в те страны, где проблем будет меньше. То есть это те же Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка. И соответственно часть турпотока переориентировалась туда, — подметили в Space Travel.

Мгновенного результата от нововведений в Египте российская туротрасль не ждет. Все понимают, что переформатирование требует больших вложений в инфраструктуру, в маркетинг и продвижение.



— Положа руку на сердце, я не думаю, что в ближайшее время Египет перекинет на себя весь этот поток [из Турции]. У наших туристов за десятки лет образовалась некая своя привычка к инклюзивному турецкому гостеприимству формата Кемера, Алании и Белека. Они тоже строятся и с каждым разом убегают все больше вперед. Но однозначно, особенно после того, как мы видим в последнее время, что здесь происходит в части инфраструктуры и отелей, в ближайшее время поток будет расти в Египет. Но не на уровне Турции, может быть, лет через 10–15, — поделился с журналистами генеральный директор «Anex. Россия» Эльдар Мусаоглу.



В Ассоциации туризма страны рассчитывают, что членство в БРИКС с января этого года откроет новую дверь для коллаборации между Египтом и Россией, в том числе и в туристической сфере.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

