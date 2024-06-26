Россияне массово едут в Таиланд. Рост спроса на туры ждут до 35%

Таиланд уже за первую половину 2024 года приближается к рубежу в миллион российских туристов. Россия вышла в топ-5 стран, откуда в это государство едут больше всего отдыхающих.
С 1 января по 25 июня Таиланд посетили 909 590 россиян, сообщает 26 июня «Вестник АТОР» со ссылкой на данные московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ). Это почти на 20% больше, чем за первое полугодие 2023 года. В результате Россия стала пятой среди стран, «поставляющих» туристов в Таиланд. Лидирует в этом списке Китай, затем идут Малайзия, Индия и Южная Корея. Общий турпоток в стране за прошедшие полгода перевалил за 17 миллионов иностранцев.
Туроператоры, которые работают на таиландском направлении, отмечают, что в России значительно выросли продажи туров в зимнем сезоне, и летом положительная динамика продолжается, отмечает АТОР. По итогу этого лета участники рынка ожидают, что спрос на туры в Таиланд будет на 15–35% выше прошлогоднего. По итогам года прирост ожидают на 25–35%.
В 2023 году Таиланд принял почти 1,5 миллиона россиян. Это чуть больше, чем в 2019 году, когда страна приняла 1,47 миллиона граждан РФ. В летнем сезоне в Пхукет и Бангкок летают прямые чартерные и регулярные рейсы из 10 городов: Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Иркутска, Хабаровска, Красноярска, Новосибирска, Южно-Сахалинска и Владивостока. Глубина бронирования на направлении достигает апреля 2025 года, зимние продажи в этом году из-за спроса открыли раньше обычного.