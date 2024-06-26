Россияне массово едут в Таиланд. Рост спроса на туры ждут до 35%

Таиланд уже за первую половину 2024 года приближается к рубежу в миллион российских туристов. Россия вышла в топ-5 стран, откуда в это государство едут больше всего отдыхающих.



С 1 января по 25 июня Таиланд посетили 909 590 россиян, сообщает 26 июня «Вестник АТОР» со ссылкой на данные московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ). Это почти на 20% больше, чем за первое полугодие 2023 года. В результате Россия стала пятой среди стран, «поставляющих» туристов в Таиланд. Лидирует в этом списке Китай, затем идут Малайзия, Индия и Южная Корея. Общий турпоток в стране за прошедшие полгода перевалил за 17 миллионов иностранцев.