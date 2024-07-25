«Московской Пивоваренной Компании» запретили маркировать энергетики знаком «халяль»

Энергетики «GORILLA» больше не могут маркироваться знаком «халяль». Ингушское Управление Федеральной антимонопольной службы увидела в этой маркировке нарушение антимонопольного законодательства, сообщает 25 июля РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

Теперь производитель бодрящих напитков — «Московская Пивоваренная компания» обязана снять знак качества с энергетиков. Компании придется выплатить оборотный штраф за нарушение.



Как сообщает УФАС Ингушетии, такая маркировка вводит в заблуждение покупателей. Ведь знак «халяль» означает, что продукт безвреден и разрешен для потребления мусульманам. А энергетик, наносящий вред здоровью, не может считаться халяльным. Также маркировка дает производителю «GORILLA» преимущество перед конкурентами.



Ранее «Фонтанка» рассказала, что в России стартовала сертификация ресторанов и отелей по специальному стандарту Muslim friendly, разработанному Центром компетенций халяль при Роскачестве совместно с муфтиятами регионов РФ. Так, в номерах отеля Muslim friendly по запросу гостя обязательно должны быть Коран и молитвенные коврики, а в меню и мини-баре не должен присутствовать алкоголь.

