В «Севкабель Порту» пройдёт бесплатная выставка, посвящённая поэту Борису Рыжему

Проект «Последний классик» приурочен к 50-летию уральского поэта. Ведущим образом станет голос — кураторы обещают, что он станет «ключевым материалом сохранения памяти о поэте».

Борис Рыжий (1974 — 2001) — уральский поэт, он написал больше тысячи стихотворений и создал свой поэтический мир, его называют последним советским классиком. Его работы перевели на многие языки мира, а сам он трагически погиб в двадцать шесть лет. В 1980 году семья будущего поэта переехала в Свердловск, где он в четырнадцать лет начал писать стихи и стал чемпионом по боксу среди юношей. Отец Бориса был доктором геолого-минералогических наук, сам он стал геофизиком и в 1990-е проходил практику в геологических партиях, работал на драге (комплексно-механизированном горно-обогатительном агрегате) в посёлке Кытлым в Свердловской области, чему посвятил стихотворение.

Борис Рыжий опубликовал восемнадцать работ по строению земной коры и сейсмичности Урала и России, был младшим научным сотрудником Института геофизики УрО РАН и литературным сотрудником журнала «Урал». Кураторы выставки в «Севкабель Порту» обещают рассказ и о связях поэта и с миром науки, и с большой литературой, и с «маргинальными слоями рабочих кварталов Екатеринбурга».



Выставка «Борис Рыжий. Последний классик» приуроченная к 50-летию уральского поэта, пройдёт в с 26 июля по 8 сентября 2024.

Вход свободный, 18+

