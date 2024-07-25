ФАС раскрыла картель, занимающийся поставкой продуктов в бюджетные организации на 4,7 млрд рублей

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружили нарушение антимонопольного законодательства при поставке социально значимых товаров на сумму более 4,7 миллиардов рублей. Картель из трех компаний участвовал в торгах для бюджетных организаций Москвы, Подмосковья, Владимирской области и Дагестана.
Как сообщает 25 июля пресс-служба ФАС, ООО «Рамкейт», ООО «Молторг», ООО «Экофуд» поддерживали цены на 543 торгах, заранее договорившись. Компании выигрывали госконтракты за счет приложения в составе заявок для подтверждения опыта фейковых договоров, заключенных между собой. ФАС отправит материалы дела по картелю в правоохранительные органы. Кроме того, им грозят оборотные штрафы.
По данным СПАРК, в 2024 году ООО «Рамкейт» заключило 51 госконтракт на сумму 595 849 452 рублей. Среди заказчиков — Департамент социального питания Махачкалы, подмосковные школы-интернаты, детские сады и больницы. Компания занимается поставкой овощей, фруктов, хлеба, рыбы, мяса и других продуктов питания.
ООО «Молторг» занимается торговлей молоком и яйцами. В этом году компания стала поставщиком продуктов в столовую подмосковного колледжа на сумму 2 439 264 рублей.
ООО «Экофуд» заключило в 2024 году госконтракты на 1 010 724 712 рублей. Заказчиками компании стали также школы-интернаты, колледжи, техникумы и больницы перечисленных выше регионов. Среди основных видов деятельности коммерческой организации — поставка продуктов питания.