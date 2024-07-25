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    ФАС раскрыла картель, занимающийся поставкой продуктов в бюджетные организации на 4,7 млрд рублей

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    Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружили нарушение антимонопольного законодательства при поставке социально значимых товаров на сумму более 4,7 миллиардов рублей. Картель из трех компаний участвовал в торгах для бюджетных организаций Москвы, Подмосковья, Владимирской области и Дагестана.

    Как сообщает 25 июля пресс-служба ФАС, ООО «Рамкейт», ООО «Молторг», ООО «Экофуд» поддерживали цены на 543 торгах, заранее договорившись. Компании выигрывали госконтракты за счет приложения в составе заявок для подтверждения опыта фейковых договоров, заключенных между собой. ФАС отправит материалы дела по картелю в правоохранительные органы. Кроме того, им грозят оборотные штрафы.

    По данным СПАРК, в 2024 году ООО «Рамкейт» заключило 51 госконтракт на сумму 595 849 452 рублей. Среди заказчиков — Департамент социального питания Махачкалы, подмосковные школы-интернаты, детские сады и больницы. Компания занимается поставкой овощей, фруктов, хлеба, рыбы, мяса и других продуктов питания.

    ООО «Молторг» занимается торговлей молоком и яйцами. В этом году компания стала поставщиком продуктов в столовую подмосковного колледжа на сумму 2 439 264 рублей.

    ООО «Экофуд» заключило в 2024 году госконтракты на 1 010 724 712 рублей. Заказчиками компании стали также школы-интернаты, колледжи, техникумы и больницы перечисленных выше регионов. Среди основных видов деятельности коммерческой организации — поставка продуктов питания.

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