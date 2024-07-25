ФАС раскрыла картель, занимающийся поставкой продуктов в бюджетные организации на 4,7 млрд рублей

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружили нарушение антимонопольного законодательства при поставке социально значимых товаров на сумму более 4,7 миллиардов рублей. Картель из трех компаний участвовал в торгах для бюджетных организаций Москвы, Подмосковья, Владимирской области и Дагестана.



Как сообщает 25 июля пресс-служба ФАС, ООО «Рамкейт», ООО «Молторг», ООО «Экофуд» поддерживали цены на 543 торгах, заранее договорившись. Компании выигрывали госконтракты за счет приложения в составе заявок для подтверждения опыта фейковых договоров, заключенных между собой. ФАС отправит материалы дела по картелю в правоохранительные органы. Кроме того, им грозят оборотные штрафы.